السعودية تشترط تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية للسفر إلى الخارج

(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن وزارة الداخلية يوم الاثنين أنه سيتعين على المواطنين السعوديين تلقي جرعتي لقاح للوقاية من كوفيد-19 قبل التمكن من السفر إلى خارج المملكة، وذلك اعتبارا من التاسع من أغسطس آب.

وذكر البيان أن القرار تم اتخاذه “نظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات”.

اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م. pic.twitter.com/SPDIHeILaZ — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 19, 2021