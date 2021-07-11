مطعم "ميراكي" في العاصمة السعودية الرياض...عش الحياة اليونانية

سيغمرك احساس كبير بالألفة مع الاستقبال الحار الذي يتميز به سكان حوض المتوسط. وستضفي الموسيقا الساحرة أجواءً إضافية من السعادة والبهجة. كما سيساعد التصميم الداخلي للمكان المعتمد على الإضاءة الطبيعية في تمكينك من دخول عملية استرخاء كبيرة بعد عناء العمل.

بالطبع لن تكتفي في “ميراكي” بأجواء اليونان فحسب، وإنما أيضا بالمأكولات اليونانية، ومأكولات حوض البحر المتوسط. بدءا من المقبلات التي تبدأ بالسلطات اليونانية التي تحتوي على خضار طازجة ممزوجة بزيت الزيتون والجنبة البيضاء، قبل أن تدخل في الشوربة الغنية بالخضار والنكهات الطبيعية.

الوجبة الرئيسية لا تخلو من قائمتين الأولى المأكولات البحرية بما تحويه من السمك والروبيان، والثانية قائمة اللحوم، وفي مقدمتهم سيد اللحوم “الإستيك” مع خيارات الطهي المعروفة أما مستوى تماما أو نصف استواء.

القائمة تُختم بي بالحلوى ويكون لك الخير ما بين الفواكه الطازجة، أو الحلويات الأوروبية ما بين التشيز كيك، والآيسكريم اليوناني وبقية الأصناف، من ضمنها طبق “يوغاتسه” الشهي.

من المعلومات التي يذكرها القائمون على مطعم ميراكي بأنه: ” مطعم يقع في قلب مدينة فيتزروفيا، بقيادة الشيف، أثيناغوراس كوستاكوس. ميراكي من المطاعم الشهيرة في كافة أرجاء اليونان، لمكونات أكله اللذيذة منها ل Bottarga من Mesologgi والطماطم من سانتوريني والزبدة من جزيرة كريت”. ويؤكد القائمون إذا أردت أن تعيش أجواء اليونان فيما عليك سوى تناول أطباق المزة المتغيرة موسمياً واللحوم المشوية وأطباق الأسماك الكاملة المحفورة أمام عينيك مباشرة على الطاولة وتوفر قلب ودفء البحر الأبيض المتوسط.

تجربة زيارة مطعم “ميراكي” تجربة ثرية جدا، إذ أن الزوار لن يتمتعوا فقط بالطعم الرائع للمأكولات التي قدمها المطعم، وإنما أيضا برؤية التشيف وزملائه وهم يحضرون الأطباق الرئيسية لهم، وسط أجواء وديكورات المطعم التي تعطيك شعور من الراحة والسعادة وسط فصل الصيف.