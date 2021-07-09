مصر تتوقع استقبال مليون سائح روسي حتى نهاية العام الجاري

وصرح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أحداث اليوم”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال عام 2014 بلغ 3.1 مليون شخص، موضحا أنهم مثلوا 33% من إجمالي السائحين الذين وصلوا مصر في تلك الفترة.

وتوقع استقبال نحو مليون سائح روسي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مصر أدى إلى زيادة عدد السائحين من شرق أوروبا إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكد أن الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات والإجراءات الاحترازية في الفنادق وتطعيم العاملين في القطاع ضد فيروس كورونا، ينقل صورة إيجابية لدول غرب أوروبا للقدوم إلى مصر.

وأوضح أن الفنادق والقرى السياحية تعلم احتياجات السائح الروسي وستعمل على تلبيتها وفق المطلوب.

وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مرسوما صدر في 2015 يحظر رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية.