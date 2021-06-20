السعودية، زخم متواصل للسياحة الداخلية وللوجهات الدولية الخالية من الحجر الصحي

أعلنت “المسافر” وهي وحدة سفر الأفراد في مجموعة “سيرا”، عن أهم الرؤى والتحليلات حول تفضيلات السفر للمواطنين السعوديين بعد شهر واحد من فتح الحدود.

وقد ركّزت دراسة “المسافر” على عمليات البحث والحجوزات التي أجراها العملاء خلال الفترة من 17 مايو إلى 16 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها التي سبقت الجائحة في عام 2019، ووجدت علامات واعدة على انتعاش السفر حيث يواصل المسافرون في المملكة العربية السعودية استكشاف العالم مرة أخرى، ويستمرون في التعرّف على العروض السياحية الواسعة في المملكة.

وتعزز هذه النتائج الاستبيان الثاني الذي أجرته “المسافر” حول توجهات السفر في وقت سابق من هذا العام والذي أكّد على تخطيط أكثر من 80% من المشاركين السعوديين للسفر دوليًا خلال الأشهر الستة الأولى من فتح الحدود. ومنذ استئناف السفر الدولي من المملكة الشهر الماضي، استعادت المسافر 76% من إجمالي الحجوزات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة بحلول الربع الرابع لتتجاوز حجم الحجوزات قبل انتشار الجائحة مع رفع المزيد من قيود السفر، وإعادة فتح المزيد من الوجهات للزوار في جميع أنحاء العالم.

تظهر البيانات أيضًا ارتفاع الطلب على السفر الداخلي بسبب الاهتمام المتزايد بالوجهات المحلية بين المواطنين السعوديين، فضلاً عن تنوع العروض الذي ابتكرتها “المسافر” من باقات مخصصة إلى مجموعة متنوعة من الجولات والمعالم السياحية المتاحة على متجر الأنشطة المحلية للعلامة التجارية. وقد خصّصت شركة “المسافر” الكثير من الأموال والأبحاث والجهود لتطوير المنتجات وتعزيز عروضها المحلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة الأوسع لتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، وستواصل “المسافر” القيام بذلك من خلال إطلاق العديد من المنتجات المبتكرة المخطط لها في المملكة العربية السعودية في الأشهر المقبلة.

تضمّنت أهم الوجهات المحلية جدة والرياض والخبر والدمام، في حين اكتسبت وجهات جديدة مثل الجبيل وأبها وجيزان اهتمامًا متزايدًا في العام الماضي.

وتشمل الوجهات المثيرة للاهتمام خارج المملكة العربية السعودية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومصر على رأس القائمة نظرًا لقربها والاعتياد عليها. ومع ذلك، فمع إعطاء المسافرين السعوديين الأولوية لوجهات آمنة خالية من الحجر الصحي، دخلت بعض الوجهات الرائجة الجديدة في قائمة أهم 20 وجهة بما في ذلك أوكرانيا، أحد الكنوز الأقل استكشافًا في أوروبا والتي تشتهر بمجموعة متنوعة من عوامل الجذب والمطاعم الغير تقليدية والموسيقى المبهجة والمشهد الفني الحيوي. كما برزت المغرب كوجهة رائجة تقدم مناظر طبيعية خلابة وشواطئ وتراث ريفي وثقافي. وبالإضافة إلى ذلك، تعد جزر المالديف من الأماكن المفضلة لدى الأزواج والعائلات الذين يبحثون عن ملاذ شاطئي لا يُنسى.

كما أظهرت البيانات التي تم تحليلها أيضًا اختيار المواطنين السعوديين لرحلات أقصر إلى الخارج (5% إقامات أقصر)، وإنفاقهم 5% أكثر لكل حجز لتحقيق مستويات أعلى من الراحة والحصول على خيارات تباعد اجتماعي أفضل (زيادة بنسبة 16% في درجة رجال الأعمال و 14% زيادة في حجوزات الدرجة الأولى). ومع التغّير المستمر لقيود السفر في وجهات مختلفة، انخفضت نافذة حجز المسافرين بنسبة 30%، مع تخطيط السعوديون لرحلاتهم في وقت أقل بكثير حيث يتخذون قرارات السفر بناءً على المواقف الحالية.

أما بالنسبة لرفاق السفر، فقد أظهرت الدراسة ميلًا واضحًا نحو السفر في مجموعات أو أزواج أصغر، وهو ما يمكن تفسيره برغبة السعوديين في اختبار السفر إلى وجهات معينة قبل الذهاب مع مجموعات وعائلات أكبر. وتشير عمليات البحث إلى متوسط عدد 2 شخص لكل حجز لوجهات دولية مقارنة بـ 2.5 شخص خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل الجائحة.

وفي هذا السياق، قال مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “المسافر”: “استنادًا إلى النتائج الأولية التي رأيناها من خلال عمليات الحجوزات والبحث التي أجرتها ‘المسافر’ خلال الشهر الماضي، نشعر بتفاؤل شديد بشأن مستقبل قطاع السفر في المملكة العربية السعودية. تمكنا من فهم تفضيلات السفر الجديدة للسعوديين بشكل أفضل بعد الجائحة وتقديم استشارات سفر متميّزة تمكنهم من التخطيط لرحلاتهم الدولية والمحلية القادمة بسهولة وراحة بسبب استبيان العملاء المتعمق الذي أجريناه في وقت سابق من هذا العام “.

“ونظرًا لقيود السفر المختلفة المطبقة في جميع أنحاء العالم، كان من المثير للاهتمام رؤية التغييرات في أهم 20 وجهة والتي شهدت عددًا قليلاً من الوجهات الناشئة الجديدة التي لم تكن مدرجة في قوائم سفر المواطنين السعوديين من قبل مثل اليونان والبوسنة وألبانيا. وعلى الرغم من فتح الحدود، يسعدنا أن نرى أن السفر الداخلي لا يزال مطلوبًا وأن جهودنا في الترويج للحجوزات المحلية تؤتي ثمارها. وسنواصل تطوير مجموعة متنوعة من التجارب المحلية الفريدة التي يمكن للسعوديين اكتشافها في وطنهم، مع التركيز على التجارب الثقافية والمغامرة من خلال سوق الأنشطة المحلية الخاص بالمسافر واستشارات السفر المتخصصة”.

يقدم فريق “المسافر” المتخصص من مستشاري السفر ذوي الخبرة نظامًا شاملاً لدعم العملاء يقدم المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والرؤى القيمة، والاستشارات المتعلقة بالسلامة، والتوجيه، طوال تجربة الحجز متعددة القنوات. يتضمن ذلك توصيات السفر المتعلقة بمتطلبات السفر وسلامة الوجهات وعمليات شركات الطيران والتدابير الاحترازية التي يجب مراعاتها عند السفر دوليًا.