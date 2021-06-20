ألمانيا تفتح أبوابها أمام السياح ورواد الأعمال من الخليج العربي وكافة أنحاء العالم

أكد المجلس الوطني الألماني للسياحة على إعادة افتتاح ألمانيا لأبوابها أمام السياح الدوليين، بمن فيهم المسافرين من دول الخليج العربي، بموجب لوائح التأشيرات الحالية، بدءاً من 25 يونيو 2021.

و بحسب البيان تشير يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة في دول الخليج بالقول: “يلعب فتح الحدود الألمانية أمام المسافرين الدوليين قبل موسم الصيف دوراً جوهرياً بالنسبة لمنظومة السياحة المحلية، ونتوقع أن تُعزز ألمانيا هذا العام مكانتها كوجهة سفر عالمية. وحرصنا بدورنا على التعاون مع وكالات السفر الشريكة في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية لضمان تصدّر ألمانيا قائمة الوجهات السياحية المفضلة عند عودة حركة السفر”.

ولسياحة آمنة، يتعين على الزوار تعبئة استمارة الدخول الرقمية عبر: www.einreiseanmeldung.de والتي تتضمن تحميل دليل التطعيم ضد COVID-19 على هيئة رقمية أو ورقية (مثل كتيب التطعيم الخاص بمنظمة الصحة العالمية) مع لقاح معتمد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).كما يتعين على الزوار أيضا حمل نسخة مطبوعة من وثيقة اللقاح قبل الدخول إلى البلاد، حيث تشمل اللقاحات المعتمدة، لقاحات فايزر- بايو إن تيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، مع وجوب مرور 14 يوما على الأقل على تلقي الجرعة الثانية.

لمعرفة جميع شروط الدخول، يرجى زيارة: www.bmi.bund.de

من ناحية أخرى، لا يمكن للقادمين من الدول التي تسجل نسب إصابات عالية بكوفيد-19 العبور عبر ألمانيا إلى دولة أوروبية أخرى. كما ينبغي على المسافرين الاطلاع على التوجيهات الصادرة عن الولايات الألمانية التي يخططون لزيارتها، حيث تُصدر كل ولاية مجموعة من القوانين المختلفة التي يتعين على الزوار الالتزام بها.

وأضافت صوفو: “تضم ألمانيا الكثير من الأنشطة الصيفية للسياح من حول العالم، بدءاً من مراكز السبا ومنتجعات الصحة والمسارات الطبيعية في الغابات ووصولاً إلى تجارب الطهو والمغامرات الثقافية في مناطق مختلفة. ويمتد الغطاء النباتي والغابات على أكثر من ثلث مساحة الأراضي الألمانية، مما يضمن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الخارجية مثل المشي في الغابة السوداء في بادن بادن، ومشاهدة الإطلالات المذهلة من قصر نويشفانشتاين، مصدر إلهام قصر ديزني الشهير، والتنزه في منتزه الغابات البافارية الوطنية”.