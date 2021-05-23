أبوظبي تكشف عن “القائمة الخضراء”

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن “القائمة الخضراء” المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. ذلك وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 23 مايو 2021:

• أذربيجان

• إسبانيا

• أستراليا

• إسرائيل

• البرتغال

• السعودية

• الصين

• ألمانيا

• المغرب

• المملكة المتحدة

• الولايات المتحدة الأمريكية

• اليابان

• أوزباكستان

• آيسلندا

• بروناي

• بوتان

• تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

• جرين لاند

• روسيا

• سنغافورة

• سويسرا

• طاجكستان

• قيرغيزستان

• كوريا الجنوبية

• كوبا

• موريشيوس

• مولدوفا

• نيوزيلندا

• هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

للمزيد من المعلومات عن القائمة الخضراء، يرجى زيارة www.visitabudhabi.com. كما ستقوم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإعلان عن تحديثات القائمة بشكل مستمر خلال الأشهر القادمة.