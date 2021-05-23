دبي: فندق ذا إتش دبي ينال “المفتاح الأخضر” تقديرًا لجهوده في مجال الاستدامة

تمكن ذا إتش دبي من الفوز بهذا التقدير المتميز من «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» المُعتَرف به من منظمة السياحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقالت صوفي بلونديل، المديرة العامة في فندق ذا إتش دبي، قائلة: “نحن فخورون للغاية بتقليدنا شهادة المفتاح الأخضر تقديرًا لجهودنا في مجال الاستدامة على مستوى الفندق. كما أننا ندرك أهمية تنفيذ المبادرات الصديقة للبيئة لما لها من فوائد على محيطنا. لذلك، سنستمر في بذل الجهود في هذا الإطار على مدى السنوات المقبلة “.

ويتم منح شهادة المفتاح الأخضر للفنادق والنزل وأماكن الإقامة الصغيرة ومواقع التخييم وغيرها من وجهات الإقامة السياحية في أنحاء العالم تقديرًا لالتزامها بأساليب عمل مستدامة وممنهجة. واستنادًا إلى المعايير الشاملة التي وضعتها مؤسسة التعليم البيئي، منح مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وهو الجهة المشغلة الوطنية في دولة الإمارات، فندق ذا إتش دبي شهادة المفتاح الأخضر تنويهًا بتنفيذه عمليات مسؤولة ومستدامة على مستوى قطاع السياحة.

وعلى مر السنين، انصبّ تركيز فندق ذا إتش دبي على الوعي البيئي على مستوى الفندق وعلى مستوى أعضاء الفريق، إذ لطالما سعى مكان الإقامة الشهير إلى اعتماد ممارسات من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها بالتوازي مع تقديم خدمات وتجارب عالمية المستوى للضيوف. وفي خطوة للحفاظ على الطاقة والمياه، طبّق الفندق مبادرة البطاقات الخضراء والملصقات الخضراء في الغرف. كذلك، قدّم القسائم الخضراء “Super Green Vouchers” التي تتيح للضيوف اختيار عدم تنظيف غرفهم طوال اليوم ليحصلوا في المقابل على قسيمة يمكن استبدالها في الفندق أو التبرع بها لدعم قضية خيرية. كما وتحرص منافذ الضيافة في الفندق على استخدام المنتجات والمكونات العضوية والمحلية عند تحضير كافة وجبات الطعام للضيوف.

وعلى غرار جميع فنادق شركة ستوري للضيافة، يعتمد فندق ذا إتش دبي نهجًا بيئيًا يقوم على 5 ركائز مترابطة هي: الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وحماية الحياة البرية، وتقليل استهلاك المياه، والحفاظ على الطاقة، ورعاية المجتمع المحلي والتجارة العادلة. ويعتمد الفندق هذه الممارسات بهدف نشرها على مستوى المجتمع المحلي والعالم ككل للمساهمة بدوره في الحفاظ على البيئة. وبالتزامن مع جهوده الحثيثة التي يبذلها لتعزيز الاستدامة من خلال الركائز البيئية، دخل فندق ذا إتش دبي مؤخرًا في شراكة مع DGrade، وهي شركة تصنيع مستدامة في دبي تقوم بإعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة وتحويلها إلى ملابس وأكسسوارات عالية الجودة. وفي إطار هذه الشراكة، يقدم الفندق كافة العبوات الفارغة المصنوعة من البولي إيثيلين تيريفثاليت (البلاستيك) إلى شركة DGrade لإعادة تدويرها.