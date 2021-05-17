الصين تعلن جاهزيتها لعودة السفر الدولي

خاطب الدكتور آدم وو، الرئيس التنفيذي لشركة “سي بي إن ترافيل آند مايس” و”وورلد ترافيل أونلاين” التي لديها مكاتب في بكين ولندن المندوبين في معرض سوق السفر العربي 2021، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي قائلاً بأن الصين قد أصبحت مستعدة تماماً لعودة السفر الدولي، حيث قامت بالفعل بفتح حدودها إلى 36 دولة أوروبية و13 دولة آسيوية.

وكان الدكتور وو يتحدث من خلال تقنية الفيديو خلال جلسة المؤتمر في يوم افتتاح المعرض (16 مايو) مصرحاً بأنه وفقًا لإدارة الطيران المدني الصينية، فإن إجمالي 105 شركة طيران بما في ذلك 19 شركة طيران صينية تقوم بتسيير رحلات جوية الآن إلى 55 دولة مختلفة لتصل ذروتها إلى تسيير 294 رحلة ذهابًا وإيابًا في الأسبوع.

وأوصى الدكتور وو فيما يتعلق بدعم التسويق للمستهلكين الصينيين من خلال فريق عمل يتحدث اللغة الصينية، وهو موقع الكتروني باللغة الصينية وينشر بانتظام على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة مثل: تيك توك ودوين (التي تضم أكثر من 800 مليون مستخدم نشط اعتبارًا من الربع الأول من عام 2020).

علاوةً على ذلك، فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها وكالة الأبحاث السويسرية ركزت فيها على الصين حول كل من إحصاءات حركة المرور والمتسوقين، بأنه نظرًا لثقة المستهلك القوية في الصين والرغبة الشديدة في السفر، فإن عام 2021 سيشكل بداية عودة قوية لنمو سفر التجزئة. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع زيادة كبيرة تزيد عن 200٪ في عدد المغادرين الدوليين خلال العام لتصل إلى حوالي 30 مليون مغادر دولي.

هذا ومن المقرر أن تصل الصين إلى مستويات مرحلة ما قبل كوفيد-19 في عام 2023، حيث من المتوقع أن تصل حركة المرور الصادرة إلى 88 مليونًا بعد نمو بنسبة 108 ٪ في عام 2022 و44 ٪ أخرى في عام 2023، كما ازداد عدد السياح الصينيين الذين يسافرون إلى دبي على أساس سنوي بنسبة 15.5٪ ليصل إلى 989000 سائح في عام 2019، ويجب أن تكون واحدة من أولى الوجهات في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من زيادة شهية الصين الكبيرة على السفر الترفيهي إلى الخارج.

وكشف العضو الآخر في الجلسة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن ذلك يعد جزءًا من استراتيجية البحرين الدولية لتشجيع المزيد من السياح الوافدين من الصين، إذ كانت استراتيجيتنا الأولية هي التركيز على السفر المحلي والإقليمي أولاً ثم التركيز على السفر الدولي. وفي نهاية عام 2019، كنا مستعدين وملتزمين لبدء حملة كبيرة لاستقطاب الزوار والسياح الصينيين إلى البحرين، وكنا نخطط لتسيير رحلة مباشرة عبر طيران الخليج، ولكن تفشي الجائحة حالت دون تحقيق ذلك وتم تعليق جميع خططنا إلى وقت لاحق، إلا أن الصين ما زالت تشكل أولوية بالنسبة لنا”.

وكان من بين أعضاء الجلسة الآخرين كلاً من: سوماثي راماناثان، نائب الرئيس ومديرة إدارة تسويق الوجهة التجارية في إكسبو 2020 دبي وهيلين شابوفالوفا، مؤسسة ومديرة شركة “بان أوكرانيا” والسيدة ألما أو يونغ، مديرة إدارة المشاريع والشراكات الاستراتيجية لدى مجموعة «إعمار للضيافة» والسيد وانغ، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “هاي واي للسفر والسياحة”.

وفي وقت مبكر من صباح نفس اليوم، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي “الملتقى 2021″، الحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

هذا وتُقام فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 تحت شعار “بزوغ فجر جديد لصناعة السفر والسياحة” وتشغل أجنحته تسع قاعات، ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء 19 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك في حدث هذا العام 1300 عارض من 62 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وإيطاليا وألمانيا وقبرص ومصر وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة، مما يؤكد قوة وأهمية الحدث.

كما ستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، حيث سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12,000 زائر من 140 دولة.