هيئة السياحة الماليزية تستعرض جهود ماليزيا السياحية في ظل الوضع العالمي الجديد

أعلنت هيئة السياحة الماليزية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021 الذي تستضيفه دبي، أن ماليزيا تستقبل حالياً المسافرين الدوليين من رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم إعفاء تأشيرة دخول رجال الأعمال والمستثمرين قصيرة المدة من الحجر الصحي، وذكرت هيئة السياحة الماليزية أنه من الممكن للراغبين بالحصول على معلومات تفصيلية زيارة الموقع التالي: //safetravel.mida.gov.my.

هذا وقبل تفشّي جائحة (كوفيد-19)، اعتاد السيّاح من كافة أنحاء العالم زيارة ماليزيا لاستكشاف معالمها الجميلة وتجربة كرم الضيافة فيها والانغماس في ثقافتها الغنية، وتطوق البلاد حاليًا لاستقبال المسافرين من جديد في مدنها الصاخبة وجزرها الهادئة على حدّ سوا. وفي هذا الإطار، أطلقت هيئة السياحة الماليزية حملة #اشتقنا_لكم (#WeMissYou) خصّيصًا لمنطقة الشرق الأوسط بهدف التعبير عن اشتياق ماليزيا للمسافرين وهم يتجوّلون في أرجاء أروع مواقع الجذب السياحي فيها.

وعلى هامش مشاركة هيئة السياحة الماليزية في معرض سوق السفر العربي 2021، تحدث سعادة محمد طارد بن سفيان، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتّحدة عن الخطط السياحية التي وضعتها ماليزيا قبل جائحة كورونا وما بعدها قائلًا: ” في العام 2019، استقبلت ماليزيا 309,224 سائحًا من منطقة الخليج، وقد بلغ إنفاقهم السياحي حينها 3,2 مليار رينغيت ماليزي (2,8 مليار درهم إماراتي) أي أن الإنفاق الفردي كان الأعلى مقارنةً بجنسيات السيّاح الأخرى. أمّا حاليًا، ونظرًا إلى وضع السفر الدولي الراهن، نتطلّع إلى العام 2025، العام الذي سوف يعود فيه السفر إلى طبيعته بالكامل، خاصّة أنّ سوق الخليح بات أحد أهمّ الأسواق بالنسبة إلينا. في الواقع، في أواخر شهر ديسمبر 2020، أطلق رئيس وزرائنا تان سري محي الدين ياسين السياسة الوطنية للسياحة في ماليزيا 2020-2030، ليسلّط الضوء من خلالها على اتّجاه ملموس لمستقبل قطاع السياحة الماليزي خلال السنوات العشر القادمة، ومؤكّدًا على أهمّية التعافي والتواصل والاستدامة”.

وفيما تتجّه البلاد نحو حملة تلقيح وطنية ستشكّل ركيزة لإعادة فتح الحدود بشكل آمن والاستعداد لاستقبال السيّاح، يسرّ ماليزيا أن تستعرض مرّة جديدة أمام المسافرين القادمين إليها وجهاتها المذهلة وتاريخها الغني وثقافتها الثرية. ولا بدّ من الإشارة إلى أن ماليزيا تتيح للمواطنين الخليجيين فرصة الحصول على التأشيرة عند الوصول، فيما تقدّم أبرز شركات الطيران في المنطقة كطيران الإمارات وطيران الاتّحاد والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية القطرية وغيرها رحلات مباشرة إلى ماليزيا.

وبغية استعراض الإرث الماليزي الفريد من نوعه، يتم عرض عربة تريشاو الماليزية الكلاسيكية والتقليدية والمعروفة محليًا باسم “بيكا” في جناح ماليزيا خلال معرض سوق السفر العربي 2021. تأتي هذه العربة بثلاث عجلات وقد صنعها يدويًا مبتكرو هذه العربات التقليديون في مالاكا، وقد استغرقهم تجهيزها وجمعها شهرين كاملين. وتعكس العربة بحدّ ذاتها سمة فريدة من سمات التراث والثقافة والمجتمع في ماليزيا. ولا بدّ من القول إنّ عربات تريشاو تعتبر حاليًا معلم جذب سياحي في البلاد، ويزدان عدد كبير منها بالأزهار الاصطناعية وهي تأتي مزوّدة بجهاز سي دي أو كاسيت تحت المقعد، ما يتيح للسيّاح الاستمتاع بجولة خلّابة ومريحة في مختلف الشوارع والأنحاء. وقد وصلت إلى دبي ثماني عربات تريشاو قدّمتها وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية، وستُعرض جميعها أيضًا في الجناج الماليزي في معرض إكسبو 2020.

بالإضافة إلى ذلك، وتحت شعار “تنشيط الاستدامة”، سيمثّل الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي مشاركة ماليزيا الشاملة في الفعالية، وذلك بقيادة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبالتعاون مع المركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ باعتباره الجهة المنفّذة. ومن المقرّر أيضًا أن تبعث وزارة السياحة الماليزية بفرقة ثقافية تقدّم لزوّار إكسبو 2020 عروضًا ثقافية وعروضًا حرفية يومية في مدرج الجناح الماليزي. وبذلك، سيدخل الحاضرون عالمًا آسرًا يتعرّفون فيه على “وجه ماليزيا الحقيقي” بثقافاتها المتنوّعة وشعوبها المتعدّدة الأعراق وثقافة العيش الواحد التي تجمعهم، وكلّها عناصر تساهم في تقدّم الأمّة.

وفي إطار مشاركة ماليزيا في معرض سوق السفر العربي ومشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي في الإمارات العربية المتّحدة، وبناءً على العلاقات الثنائية المتناغمة المتواصلة بين البلدين، أشار السيّد محمد هاسريل عبدالحميد، القنصل العام لماليزيا في دبي، قائلًا: “تمتلك ماليزيا علاقات اقتصادية وثقافية قوية مع دولة الإمارات، ولكلا الحكومتين تاريخ طويل من التعاون الوثيق. يتشارك البلدان القيم العامّة والطموح نفسه، ونحن نتطلّع أكثر فأكثر إلى تعزيز عملية التبادل الثقافي بيننا”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف ماليزيا مؤخرًا وللعام الثامن على التوالي الوجهة الأولى للمسافرين المسلمين، وذلك بناءً على عوامل متعدّدة ومنها على سبيل المثال توافر المأكولات الحلال وإمكانية الوصول إلى مرافق الصلاة وتقديم خدمات مناسبة للمسلمين في الفنادق كما والسلامة والأمن بشكل عام. ومع تزايد أعداد المسلمين الذين يسافرون حول العالم، من المتوقّع أن يرتفع الطلب على عروض السياحة الحلال بشكل كبير بمجرّد أن يستعيد قطاع السفر عافيته. ومن جهتها، تدرك ماليزيا تمامًا احتياجات السيّاح القادمين من الخليج وهي تضمن بالتالي توفير الطعام الحلال بسهولة من خلال مجموعة من المطابخ المحلية والعالمية، بما في ذلك المطبخ العربي.

وتعتبر ماليزيا مجتمعًا تتعدّد فيه الأعراق والثقافات والأديان واللغات. وفي هذا السياق، يوضح السيد شاهرين مختار، مدير هيئة السياحة الماليزية في دبي، فيقول: “تُعدّ ماليزيا وجهة رائعة تمامًا بالنسبة إلى المسافرين من المنطقة الذين يفضّلون زيارة أماكن تعكس ثقافتهم وقيمهم المتمحورة حول الأسرة والعائلة. ومن جهتنا في هيئة السياحة الماليزية، نواصل التعامل مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع السياحي في ماليزيا لنضمن استعدادها المحلّي الكامل لتلبية احتياجات سوق الشرق الأوسط، كما ونحرص باستمرار على تعزيز علاقاتها مع وكالات السفر في دول مجلس التعاون الخليجي. فبهذه الطريقة، سنتمكّن في نهاية المطاف من إعداد وتصميم وتخصيص حزم سفر مغرية تلبّي احتياجات هذا السوق تحديدًا”.

ويضيف: “ننتهز هذه الفرصة أيضًا لنطلق في جناحنا الفيديو الترويجي الجديد الخاصّ بهيئة السياحة في ولاية سيلانجور، كما ونعلن مشاركتنا في أول معرض حضوري للسياحة يجمع بين الشركات والعملاء، وتحديدًا النسخة الحادية عشرة من فعالية الاستكشاف والتجربة، وتنظّمه وكالات الريس للسفريات والبواخر في دبي فستيفال سيتي مول يومي 3 و4 يونيو 2021”.

يذكر أن هيئة السياحة الماليزية أجرت دراسات وأبحاثًا متّسقة بغية تحسين صياغة خطّة سياحية مجهّزة لسوق الشرق الأوسط. وقد تبيّن لها أن فترة ما بعد الجائحة ستشهد حركة سفر لسيّاح في مجموعات أصغر إلى مناطق أقلّ ازدحامًا، وذلك مع تفضيل الجولات المخصّصة. وبعد انقضاء فترة الإغلاق التامّ، تعوّل ماليزيا على طبيعتها المهيبة ومرتفعاتها لجذب السيّاح من المنطقة. فعلى سبيل المثال، يقع منتجع ديسارو كوست في منطقة غنية ومتنوّعة بيولوجيًا، وهو منتجع جديد ومتكامل يضمّ مجموعة من الفنادق المشهورة عالميًا مثل فندق هارد روك ديسارو كوست ومنتجع ذي وستن ديسارو كوست وفلل ومنتجع أنانتارا ديسارو كوست كما وفندق وان آند أونلي ديسارو كوست، مع الإشارة إلى أنّ هذه الفنادق جميعها تطلّ على البحر. ومن الوجهات الأخرى التي تقدّم أنشطة كثيرة تناسب كافة أفراد العائلة مدينة جوهر بهرو التي تشتهر بأنّها مركز الترفيه الجديد في ماليزيا كونها تضمّ منتزه ليغولاند الترفيهي ومنتزه ليغولاند المائي ومنتزه ديسارو كوست أدفينشر المائي ومنتزه إم سي إم كارتون بلانيت الذي تمّ افتتاحه حديثًا. وبالنسبة إلى ولاية صباح، فتبقى الوجهة الأمثل لمحبّي الطبيعة والمغامرات الهادئة إذ تقدّم عروضًا مختلفة من المشي والغوص والغطس والتجديف في المياه البيضاء والتنقّل بين الجزر. وبين مدينة كوالالمبور النابضة بالحياة ومدينة ملقا الغنية بتاريخها، يتاح للسيّاح إمكانية التجوّل في جزر الساحل الشرقي بولاو تيومان وبولاو ريدانج وبيرنتيان والاستمتاع بشواطئها الخلّابة وغاباتها الاستوائية المطيرة ومياهها الصافية.