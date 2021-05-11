منتجعات سونيفا في المالديف تطلق حسومات بمناسبة عيد الفطر

تُعتبر جزر المالديف ملاذًا فاخرًا مثاليًا للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر هذا العام، لا سيّما وأنها تعتبر من أولى الوجهات السياحية الآمنة التي فتحت حدودها لاستقبال السائحين والضيوف منذ ظهور الجائحة العالمية.

وبمناسبة عيد الفطر السعيد، تتيح منتجعات سونيفا للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة الاستفادة من تخفيضات حصرية تصل إلى 20% على أسعار الإقامات في الفلل الفاخرة سواء في منتجع سونيفا فوشي أو منتجع سونيفا جاني، وتشمل التخفيضات الفلل الجديدة العائمة فوق المياه التي تم تشييدها في إطار المرحلة الثانية في سونيفا جاني، ويمتد عدداً من هذه العروض لغاية نهاية العام.

منتجع سونيفا جاني

يحتلّ منتجع سونيفا جاني موقعًا فريدًا وسط المياه الزرقاء الصافية، ويقدّم لضيوفه مجموعة من التجارب الفاخرة من حثّ المسافرين الشغوفين على التجوّل حفاة الأقدام إلى الإقامات الشاملة التي تتّسم بترف الخصوصية. ومع الفلل العائمة فوق المياه تتميّز بتصاميمها الأنيقة والفسيحة المحاطة بمناظر ساحرة للمياه الفيروزية، يجذب المنتجع المسافرين طوال أيام السنة.

كذلك، يدعو المنتجع الضيوف للاستفادة من خصم نسبته 15% على إقامتهم، إلى جانب قسيمة يومية يمكن إنفاقها في المنتجع بقيمة 250 دولار أميركي، فضلاً عن عرض “الغروب الذهبي” (Golden Sunsets and Slides) يستمر لغاية 20 مايو 2021.

وتقدم الفلل العائمة فوق المياه والفلل الشاطئية للضيوف خصمًا بنسبة 20% في الفترة الممتدّة من 1 أبريل حتى 15 يوليو، ويشمل ذلك عرض “سونيفا أنليميتد” الذي يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بكلّ ما يقدّمه منتجع سونيفا جاني، بما في ذلك تجارب تناول الطعام وعلاجات السبا وغيرها.



منتجع سونيفا فوشي

باعتباره ملاذًا مميّزًا وهادئاً في جرز المالديف، يلهم منتجع سونيفا فوشي المخيّلة مع 63 فيلا شاطئية و8 فلل عائمة فوق المياه تتنوّع مساحاتها ويتراوح حجمها من غرفة نوم واحدة وصولًا إلى تسع غرف نوم.

ويدعو المنتجع المسافرين في عيد الفطر هذا العام إلى عدم تفويت خصم نسبته 20% على إقامتهم، إلى جانب قسيمة يومية بقيمة 250 دولار أميركي يمكن إنفاقها في المنتجع على مختلف الأنشطة، بما في ذلك الغطس والغوص والسينما في الهواء الطلق (Cinema Paradiso) ورحلات مشاهدة الدلافين وغيرها. كذلك، بإمكان الضيوف إنفاق قسيمتهم هذه على مختلف علاجات السبا المفعم بالسكينة، بما فيها جلسات التدليك وعلاجات الوجه وعلاجات الجسم المتعدّدة التي تحسّن الصحة والعافية.

ويسري هذا الخصم من 10 مايو حتّى 17 ديسمبر 2021 وينطبق على الفلل جميعها باستثناء فيلا “سانست ريزيرف 43” المؤلفة من ستّ غرف نوم وفيلا “ذي برايفت ريزيرف 11” المؤلفة من تسع غرف نوم ومسبح.

تجدر الإشارة إلى أنّ جميع زائري منتجعات سونيفا ملزمون بإجراء فحص الإصابة بفيروس كورونا (بي سي أر) لدى وصولهم وبملازمة فللهم إلى حين استلام النتيجة السلبية في غضون 24 ساعة.