السعودية تسعى لاستقطاب مليون سائح من الخارج

وكتب عوض مانع القحطاني في تقرير أن هيئة السياحة في المملكة تتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لقضاء إجازاتهم في الأماكن السياحية في المملكة خلال هذا الصيف بحسب صحيفة الجزيرة السعودية.

وأكد رئيس هيئة السياحة أن هناك 500 ألف غرفة فندقية ستكون جاهزة خلال الخمس السنوات مما يجعل السياحة الداخلية ذات جودة عالية ومتوفرة فيها كافة الخدمات من سكن وفنادق ومطارات وأماكن ترفيه، وأوضح الخطيب بأنه خلال نصف ساعة بالإمكان اصدار تصاريح الأنشطة السياحية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى تأكي الخطيب أنه جرى تأسيس 11 هيئة ثقافية تتبع لوزارة الثقافة, وأيضاً صندوق نمو للثقافة, وفي مجال السياحة عملت أربع جهات وهي وزارة السياحة, وهيئة السعودية للسياحة صندوق التنمية السياحي, ومجلس التنمية السياحي, أما في الترفيه جرى تنفيذ أكثر من 10 آلاف فعالية تضمنت أكثر من 100 ألف وظيفة, كما تأسست أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل بقطاع الترفيه.

وتطرق إلى برنامج التأشيرة السياحية التي أُطلقت قبل الجائحة، وأصدرت 450 ألف تأشيرة, مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على الرغبة لدى الجميع في اكتشاف المملكة في جميع مناطقها وأماكنها السياحية، والتعرف على ثرواتها, لافتاً الانتباه إلى أن نسبة المناطق الخضراء في المملكة 4.2 م للفرد، والهدف هو الوصول إلى النسبة الموجودة في المدن الكبيرة والناجحة وهي 9 م للفرد،مؤكداً أن مشروع الرياض الخضراء الذي يقوم على تحسين جودة الحياة والتنوع الثقافي وتعزيز البيئة وغيرها من المشاريع، لافتاً الانتباه إلى أنه خلال 5 سنوات سيتم إدراج أكثر من 500 ألف غرفة فندقية وعدة مشاريع متنوعة لزيادة العرض.