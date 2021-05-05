المسافرين من الامارات لا يحتاجون للحجر الصحي عند السفر إلى وجهات عديدة والعودة منها

وأعلنت الاتحاد للطيران عن أربع وجهات للسفر على شبكتها العالمية لا تلزم بالحجر الصحي في كلا الاتجاهين، و9 وجهات لا تلزم بالحجر الصحي عند الوصول.

وتلفت الشركة بالقول: «تتمثل الوجهات المفتوحة في كلا الاتجاهين ولا تلزم بالحجر الصحي المغرب وروسيا ووجهين في سويسرا وهي زيوريخ وجنيف».

أما الوجهات التي لا تلزم بالحجر الصحي لدى الوصول، فهي البحرين ويكفي الخضوع لفحص بي سي آر على نفقة المسافر الخاصة لدى وصوله، ووضع نفسه في الحجر الذاتي حتى تظهر نتائج الفحص، ويًعفى ضيوف الترانزيت من هذه الإجراءات، ومصر والأردن، إلى جانب المالديف حيث أنه في حال كان المسافر مسافرا إليها كسائح، فيجب أن يكون لديه حجز فندقي مؤكد لإقامته في منشأة سياحية مسجلة، ووجب عليه البقاء في مكان الإقامة هذا طوال مدة رحلته، إضافة إلى اليونان، وسيشيل حيث يجب حجز مكان سكن المسافر إليها طوال مدة إقامته في سيشيل في مؤسسة مرخصة أو قارب مخصص ومرخص للمعيشة من هيئة الصحة العامة، فضلا عن سريلانكا، وكينيا، وتركيا.

أوضحت الاتحاد للطيران أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، عند الوصول يجب على المسافر وضع نفسه في الحجر الذاتي المنزلي وإجراء فحص كوفيد-19 «بي سي آر» بين اليومين الثالث والخامس، ويجب عليه إكمال سبعة أيام من الحجر الذاتي، حتى لو كانت نتيجة فحصه سلبية. وفي حال اختار المسافر عدم إجراء الفحص، فيجب وضع نفسه في الحجر الذاتي لمدة 10 أيام.

وفي لبنان، وبعد إجراء فحص بي سي آر عند الوصول، يجب على المسافر وضع نفسه في الحجر الذاتي لمدة 72 ساعة.

وأشارت الناقلة إلى أنه جرى تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حيث أصبح بإمكان المطعمين المواطنين والمقيمين والذين يحملون تأشيرات سفر سارية المفعول، ممن أكملوا 28 يومًا أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق الحصن، القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، من دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الرابع من الوصول للدولة.

أما بالنسبة لغير المطعمين من مواطنين ومقيمين وحملة تأشيرات سفر سارية المفعول، القادمين من الدول الخضراء، إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، ومن ثم إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الثاني عشر.

كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن.