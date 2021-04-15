رئيس هيئة تنشيط السياحة المصري: مقومات سياحية كاملة وتركيز على التجارب الفريدة

من منا لم يشاهد موكب المومياوات الملكية الذي جعلنا نعيش ملحمة فرعونية عمرها آلاف السنين، أحيت في قلوبنا الرغبة بزيارة مصر لمن لم يزرها، وزيارتها مرة أو مرات أخرى لمن لما يزرها بعد ذلك الحفل المهيب الذي شهده العالم مؤخرا!

التقى محرر أرايبيان بزنس مع أحمد يوسف عبر الفيديو حول ذلك الحدث وكشف أن ذلك العرض هو نتاج سنتين من الاستعداد والتحضير، وأعرب عن سعادته وفخره بما قدمته مصر، والتي يمكن رصدها بسهولة عبر التعليقات الإيجابية عن النتائج الرائعة، وشدد على أن هذا الإنجاز يأتي في وقت يعيش فيه عالمنا العربي تحديات تحتاج بارقة أمل لإلهام الشباب خاصة، وإظهار الجانب الحضاري الممتد عبر التاريخ في بلداننا التي تعتبر مهد الحضارات الإنسانية.

الموكب أثار إعجاب الجميع، من هي الشخصيات المهمة التي شاركت في الحدث، وما المعلومات التي تم مشاركتها مع العالم؟

المعلومات التي تمت مشاركتها جزء مهم من ترويج السياحة في مصر، حين يكون العالم العربي وغير العربي مهتما بالمعلومات التي نشاركها وتاريخ الملوك والملكات. والأهم من ذلك هو تحفيز الناس لزيارة مصر ورؤية المومياوات والمواقع الأثرية.

تتصدر مصر قائمة أمنيات السياح لزيارتها كل عام، (صوّت 27٪ من 2000 من البريطانيين في استبيان كلوب ميد – clubmed على اختيار أهرامات مصر العظيمة وجهة لهم في إجازتهم القادمة وحلت مصر ضمن أول 5 اختيارات لوجهات السفر) كيف تسعون للاستفادة من مقومات السياحة الهائلة في مصر لتعزيز القطاع السياحي هل هناك خطط معينة لذلك؟

يعاني القطاع السياحي بجميع أنحاء العالم من الجائحة، ونحن على دراية أن الوضع السياحي في مصر ليس أفضل ما يكون، فقد استقبلت من السياح بالربع الأول من العام ما نسبته 30-40 % مما حققته بالربع الأول من السنوات الفائتة وذلك بفضل قدوم السياح من دول لا تطبق حظر سفر على مصر مثل دول أوروبا الشرقية وبعض دول جمهوريات الإتحاد الروسي بالإضافة الى تشجيع السياحة الداخلية. من خلال مشاركتنا للعديد من معارض السفر الدولية وأخرها معرض ITB الألماني، كثير من المشاركين أخبرونا عن معاناته من الإغلاق الداخلي في بلادهم، بينما ليس في مصر أي حظر، حيث تعدت هذه المرحلة.

وبخصوص الأسواق الخارجية، نحن نعمل على إبقاء الوجهات السياحية المصرية حاضرة في أذهان السياح بأنحاء العالم، ويجب أن نبقى دوما ضمن أهم 5 أو 10 مقاصد وفي حالة فتح الطيران والسماح بالسياحة يجب أن تكون الرغبة بزيارة مصر موجودة. بخصوص ما ذكرته في سؤالك عن السياح البريطانيين ورغبتهم بزيارة الأهرامات، فإن ذلك ينطبق أيضا على السياح الألمان وعديد غيرهم من دول شتى.

تدل الكثير من الإحصائيات على أن السياحة المصرية ستتعافى سريعا من كورونا، وذلك لأن لدينا مقومات ومقاصد سياحية كاملة مثل السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة المدن والرياضات المائية، حيث لدينا البحر الأحمر الذي يعتبر من أهم المناطق للرياضات المائية مثل الغوص، ولدينا أيضا السياحة البيئية، بما فيها من المحميات الصحراوية والمائية، ورحلة العائلة المقدسة.

والمنتج السياحي المصري لديه الكثير من التنوع، ونحن حين نتحدث عن التاريخ المصري، فنحن نشمل الحضارة اليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية بالإضافة الى الحضارة الفرعونية، كما إن مصر تتميز بالجو المعتدل على مدار العام ما يؤدي الى رغبة العديد من الناس زيارة مصر في الشتاء. وحين نتحدث عن الترويج للسياحة المصرية فهناك 3 أسئلة يجب أن نطرحها، ما هي الميزة المختلفة لكل وجهة، مثل الترويج لجنوب سيناء ومقوماتها المميزة، أو الترويج للوجهة عن طريق ما تقدمه، أو من خلال الترويج للوجهة من خلال التجارب التي تقدمها الوجهة والقصص التي تقدمها الحضارة المصرية.

هل تعيش مصر أي إغلاق حاليا؟

لا يوجد أي إغلاق على أي نوع من الأنشطة أو على أي دولة، كل المطلوب من الزائر عمل فحص PCR قبل 72 ساعة وأن تكون نتيجته سلبية

كيف تدعمون القطاع السياحي في مصر؟

أجلت الحكومة الرسوم والضرائب على القطاع الخاص ورسوم الخدمات لستة شهور أو سنة حسب الظروف أو حسب الأماكن

بالإضافة الى ذلك، ضخ البنك المركزي المصري مليارات لمساعدة القطاع الخاص على الحفاظ على العمالة الموجودة، وأيضا صرفت الحكومة إعانات لكل العاملين في قطاع السياحة خلال الشهور الثلاثة الأولى من انتشار كوفيد- 19 .

ولتحفيز السياحة، عملت الدولة على تخفيض رسوم الخدمات الأرضية وتخفيض الوقود والإعفاء من التأشيرة السياحية في الأماكن السياحية مثل محافظة سيناء والبحر الأحمر تشجيعا للسياحة القادمة من الخارج ولتخفيض البرامج السياحية من شركات السياحة (تخفيض وقود الطيران وإعفاء التأشيرة السياحية).

وأيضا لدينا خدمة فحص PCR في مطارات المناطق السياحية بسعر رمزي ونتائجها تظهر خلال 24 – 28 ساعة مع التزام السياح بالبقاء في فنادقهم، وقد أطلقنا هذه الخدمة نظرا لغلاء سعر الفحص خارج مصر.