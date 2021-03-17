مصر تتصدر الوجهات التي يحلم بها البريطانيون لإجازاتهم المقبلة

وفيما تصدرت الإقامة في بيوت وفلل عائمة في جزر المالديف الاختيارات بمعدل 39٪، حل تأمل الشفق القطبي في المرتبة الثانية بنسبة 37٪ وفي المرتبة الثالثة كان الاستمتاع بمشاهدة الصخور الوردية في جزر سيشيل بنسبة 28٪

وتساوت اليونان مع مصر في المرتبة الرابعة حيث صوت 27 % أيضا لوجهة يونانية وهي الاستمتاع بسلطة يونانية مع اطلالة على البحر في سانتوريني.

وفيما تعاني قطاعات السياحة في مختلف دول العالم من قيود السفر بسبب جائحة كوفيد 19 تسعى دول كثيرة لتشجيع السياح الداخلية وتستعد وزارة السياحة في مصر لإطلاق حملة “اكتشف مصر”، لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى كل فئات المجتمع وتنشيط حركة السياحة الداخلية.