فنادق بارسيلو تستعد للتوسع في الشرق الأوسط وتعين مديرا جديدا

أعلنت “مجموعة فنادق بارسيلو”، سلسلة الفنادق الإسبانية الدولية الرائدة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تعيين خوسيه كانالز بمنصب العضو المنتدب/المدير العام للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. ومع مسيرته المهنية الحافلة ومعرفته الواسعة في مجال الضيافة، كان كانالز مسؤولاً بالفعل عن منطقتي البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، وسيقود الآن جهود المجموعة الإسبانية لتعزيز حضورها في مناطق الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وآسيا.

وشغل خوسيه كانالز عدداً من مناصب الإدارة التنفيذية العليا لدى “مجموعة فنادق بارسيلو” على مدى أكثر من 25 عاماً، وهو يمتلك خبرةً واسعةً في قيادة وتنفيذ خطط التوسع التي أطلقتها سلسلة الفنادق الإسبانية الرائدة حول العالم. ومن خلال خبرته الإدارية ومساهماته القيّمة، قاد كانالز “بارسيلو” لتصبح أكبر سلسلة فنادق إسبانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويلفت كانالز بالقول: “تلقى ’مجموعة فنادق بارسيلو‘ ترحيباً واسعاً جنباً إلى جنب مع علاماتها التجارية الأربع. ويعزى هذا الأمر في المقام الأول إلى قيم المجموعة ومقاربتها المرنة والمخصصة لتحقيق الأهداف المحددة”.

وتمتلك “مجموعة فنادق بارسيلو” إرثاً عريقاً تبلورت ملامحه على مدار 90 عاماً من الخبرة في قطاع الضيافة، وتدير المجموعة حالياً 262 فندقاً في 22 دولة مختلفة حول العالم. واحتفلت المجموعة مؤخراً بافتتاح فندقها الجديد فندق “أوكسيدنتال الجداف” قبل أسبوعين في دبي من فئة الأربع نجوم؛ حيث ترحب المجموعة بضيوفها ضمن أجواء تجمع بين الضيافة الإسبانية والتراث العربي.

وأضاف كانالز: “نحن نواصل مسيرة النمو بخطىً واثقة في السوق الإماراتية ونحرص دوماً على تعديل وتكييف استراتيجيتنا بما يلائم الاحتياجات الفريدة للسكان المحليين والمسافرين الدوليين من رجال الأعمال والسيّاح على حد سواء. كما أننا نشهد مستويات طلب قوية على خدمات “بارسيلو” في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب الإقبال الواسع والاهتمام الكبير بالتصاميم الفريدة والمواقع المميزة والخدمات الشاملة عالية الجودة التي نشتهر بتقديمها على مستوى العالم”.

وتشتمل محفظة “بارسيلو” الحالية في دولة الإمارات على 1600 غرفة فندقية تتوزع على 5 فنادق هي “ديوكس النخلة رويال هايدواي” وفندق “بارسيلو ريزيدنس دبي مارينا” وفندق “أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج” وفندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند” وفندق “أوكسيدنتال الجداف”، مع وجود العديد من المشاريع الأخرى قيد التطوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه، قال راؤول جونزاليس، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة فنادق بارسيلو” في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “تحتل ’مجموعة فنادق بارسيلو‘ مكانةً رائدةً في طليعة قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط. وكمجموعة، نحن ندرك تماماً وجود إمكانية لتحقيق النمو في قطاع الترفيه، ونعتقد أن خوسيه كانالز سيكون الشخص المناسب لقيادة مسيرة النمو هذه متسلحاً بمهاراته المتعددة ودرايته الواسعة”.

وعلاوةً على ذلك، سيشهد عام 2021 إطلاق 5 فنادق جديدة و720 غرفة فندقية في منطقة المحيط الهندي. وتخطط “مجموعة فنادق بارسيلو” لافتتاح اثنين من المنتجعات الجديدة من فئة الأربع نجوم في سريلانكا هما منتجع “أوكسيدنتال بارادايس دامبولا” خلال شهر يونيو ومنتجع “أوكسيدنتال إيدن بيروالا” خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى فندقين في جزر المالديف ومنتجع في بالي (إندونيسيا) قبل نهاية عام 2021 الجاري.