منتجعات في جزر المالديف وتايلاند تكشف عن برنامجها الاحتفالي العائلي الخاص بعيد الفصح

تحتفي منتجعات سونيفا بعيد الفصح لهذا العام ببرامج احتفالية شيّقة مليئة بمختلف التجارب والمأكولات وأنشطة الأطفال التي تعِدُ الضيوف بعطلة استثنائية في جزر المالديف وتايلاند. ليس هذا وحسب، سيكون الضيوف على موعد مع شتى أنواع الشوكولا، فضلاً عن منافسة البحث عن البيض الخشبي المخفي في كافة أرجاء المنتجعات، ومعسكر كرة القدم المرتقب في سونيفا فوشي مع الأسطورة الرياضية ميكائيل سيلفستر، إلى جانب جلسات مراقبة النجوم مع عالم الفلك الحائز على الجوائز والمتخصص بالتواصل العلمي لارس ليندبرج كريستنسن. وبالطبع للضيوف الأصغر سنًا نصيبهم من البرامج، إذ خططت فرق نادي دِن للأنشطة الخاصة بعيد الفصح، بينما ستقدّم شركة أوبيدن التعليمية فرصًا للتعلم والدراسة تتعدى حدود الفصول الدراسي في منتجعي سونيفا فوشي وسونيفا جاني.

منتجع سونيفا فوشي (من 29 مارس إلى 7 أبريل 2021)

هذا العام، سيقام معسكر كرة القدم الخاص برواد منتجع سونيفا فوشي الصغار لمدة ستة أيام مرتين (من 26 إلى 31 مارس ومن 3 إلى 8 أبريل 2021). يمنح المعسكر، بقيادة لاعب مانشستر يونايتد وأرسنال السابق، ميكائيل سيلفستر، عشاق كرة القدم الناشئين فرصةً لصقل مهاراتهم، ومعرفة المزيد عن هذه اللعبة الشيّقة. كذلك سيتم تنظيم المباريات الودية في نهاية كل يوم لاختبار المهارات والاستراتيجيات التي اكتسبها الصغار.

هذا وستجمع منافسة البحث عن البيض السنوية أفراد العائلة من جميع الأعمار للعثور على البيض الخشبي المخفي في أرجاء جزيرة كونفونادهو واستبداله بالشوكولا. كما سينال الشخص الذي يجد أكبر عدد من البيض جائزة مميزة. في حين تشمل أنشطة عيد الفصح الأخرى الخاصة بالصغار صنع بيض عيد الفصح باستخدام معجون الورق وصنع سلال جمع البيض، وتحضير كعك عيد الفصح وأقنعة عيد الفصح. كذلك بإمكان رواد المنتجع الصغار المشاركة في ماراثون البيض، ونزهة عيد الفصح، ومنافسة البحث عن البيض في نادي دِن للصغار. وفي الليلة التي تسبق أحد عيد الفصح، سيأخذ المنتجع الضيوف في رحلة تغمر الحواس بأشهى المأكولات انطلاقًا من مقهى بارابار العائم فوق المياه وصولاً إلى مطعم ميهيري ميتها، ومرورًا بأكشاك الطعام المتنوعة. وسترافق عروض الترفيه الضيوف طوال الأمسية التي ستُتوج بحفل عشاء تحت السماء المرصّعة بالنجوم.

والجدير ذكره أن سونيفا من أكبر مشجعي التعلم خارج الفصل الدراسي، فقد حرص المنتجع على دعوة خبراء من شركة أوبيدن التعليمية، ومقرها في المملكة المتحدة، لتنظيم ورش عمل وأنشطة خاصة بالصغار ضمن معسكر صيفي على الجزيرة. وسيتم عقد ورش العمل الجماعية يوميًا من الساعة 10:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا للصغار الذين تزيد أعمارهم عن 7 أعوام دون مقابل. هذا ويتمتّع خبراء شركة أوبيدن بالخبرة في مساعدة الصغار والمراهقين على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، فضلاً عن مساعدتهم في دروسهم. كذلك يتم تقديم دروس خصوصية وجلسات فردية بسعر إضافي.

كما ومن المرتقب أن يستقبل مطعم ونس أبون تيبل الضيوف على وجبات عشاء استثنائية تحت عنوان آوت أوف ذا بلو من تحضير الشيف سيدريك فونجريتشتن (من 25 مارس إلى 4 أبريل 2021). الشيف سيدريك فونجريتشتن هو رئيس الطهاة في مطعم بيري ستريت والمطعم الفرنسي الإندونيسي وايان في مدينة نيويورك، وهو أيضًا المالك المشارك لمطعمي فونغ كيتشن ولو برغر في جاكرتا. كذلك سيكون رواد منتجع سونيفا فوشي على موعد مع مأكولات الشيف ألبرتو فاكاني الذي بنى نفسه بنفسه ليصبح المالك ورئيس الطهاة في مطعم ماغنوليا الحائز على نجمتي ميشلان (من 30 مارس إلى 13 أبريل 2021). ويتميز الشيف ألبرتو فاكاني بأسلوب مطبخه الديناميكي الذي يمزج بين مختلف الأساليب والأشكال والتقنيات. أما عشاق المأكولات التايلاندية، فلا بد لهم من تجربة مأكولات الشيف ديلان جونز (من 1 إلى 10 أبريل 2021)، وهو الطاهي التنفيذي الشريك في مطعم بولان في بانكوك. وعند غروب الشمس، سيتسنّى للضيوف استكشاف سماء الليل من خلال عدسة التلسكوب الحديث مع عالم الفلك الحائز على الجوائز لارس ليندبرج كريستنسن.

منتجع سونيفا جاني (من 29 مارس إلى 7 أبريل 2021)

تشمل الأنشطة المستوحاة من أرنب عيد الفصح والتي صممها فريق نادي دِن لعبة البحث عن البيض حول البحيرة وفي أرجاء جزيرة مدهوفارو الرئيسية. ويدعو المنتجع الجميع للمشاركة في البحث عن البيض الخشبي واستبدال كل ثلاث بيضات ببيضة شوكولا واحدة، حيث سيحصل الفائز على جائزة مميزة. كما يمكن للصغار المشاركة بأنشطة الرسم على البيض والرسم على الوجه، أو تزيين بيض عيد الفصح بالشوكولا مع الخبير بالشوكولا المتواجد في المنتجع. وسيتم تنظيم ألعاب الغميضة والرحلات والنزهات وحفلة ديسكو عيد الفصح مع فنان مبدع. كذلك ستقدم شركة أوبيدن التعليمية خلال عيد الفصح ورش العمل الجماعية المجانية وجلسات التوجيه والإرشاد الفردية مقابل سعر إضافي في منتجع سونيفا جاني.

في عيد الفصح هذا، سيستضيف منتجع سونيفا جاني الشيف سيدريك فونجريتشتن (من 2 إلى 3 أبريل 2021) حيث سيحضّر للضيوف غداءً وعشاءً حصريين في مطعم كراب شاك وذلك بعد إنهائه رحلته في منتجع سونيفا فوشي. كذلك سيقدّم السقاة لضيوف المنتجع مشروب ترافل مع الكافيار، ومشروب العنب الأحمر العضوي مع الجبن، ومشروب العنب الأبيض عند الغروب عند البحيرة. أما عشاق المشروبات الفاخرة، فستكون دروس كوكتيلات المغيب الخاصة بانتظارهم في الفيلا. هذا وسيتسنى للضيوف التلذّذ بعشاء عيد الفصح على الشاطئ الشمالي تليه الحفلة الراقصة طوال الليل على أنغام منسق الموسيقى.

كما ويدعو المنتجع الضيوف لتناول الطعام في إحدى المطاعم الثلاثة التي تم افتتاحها مؤخرًا كجزءٍ من المرحلة الثانية لمنتجع سونيفا جاني. مطعم أوفرسيز لماتياس دالغرين هو مطعم مفعم بالألفة عائم فوق المياه يقدم الأطباق النباتية وثمار البحر على الغداء والعشاء وذلك باستخدام المكونات الطازجة المنتقاة من الحدائق العضوية، أو تلك التي يتم صيدها بشكل مستدام من المياه المحيطة بالمنتجع. أما مطعم سو وايلد لديانا فون كراناش فهو مطعم نباتي بالكامل يقع في وسط الحديقة العضوية ويقدّم الأطباق التاريخية من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وإندونيسيا، حيث يتم طهي كافة المكوّنات باستخدام تقنيات الطهي على البخار أو القلي السريع والتجفيف. في حين تجمع وجهة سو بريميتيف الضيوف حول حفرة النار وتقدّم الأطباق المحضّرة بالطرق التقليدية كالتحميص، والشوي، وتغليف المأكولات بطبقات الملح، والطهي بالغلايات والأواني الفخارية على الفحم.

سافروا عبر الكون مع تجارب مراقبة النجوم برفقة عالم الفلك المقيم في المنتجع أو مرّوا بالصالة الرياضية المحاطة بأشجار الصنوبر الشاهقة المعمّرة أو تنافسوا على تخطي عقبات جنغل جيم التي تتضمن موازنة القضبان وتسلق العواميد والحبال والمواسير. كذلك بإمكانكم الغوص في عالم الاستجمام في سبا سونيفا جاني حيث يقدّم خبراء العلاجات أفضل ما لديهم للضيوف. هذا وتجمع أساليب ممارِسة العلاجات أورتينسيا كوريدويرا جوانب العافية والشفاء والخبرة العميقة في طب العظام التقليدي والمعرفة الواسعة بالجسم والعضلات والعظام والجهاز القحفي العجزي. كذلك سيعقد فريق سبا سونيفا جلسات اليوغا والتأمل المنتظمة، فضلاً عن محاضرات طب الأيورفيدا. كما يتيح السبا للضيوف فرصة الاستفادة من باقة متنوعة من العلاجات مثل باقة السبا المنعشة لمدة 90 دقيقة، والتي تشمل علاج الوجه البحري المعدني والمانيكور والبيديكور.

منتجع سونيفا كيري (من 2 إلى 6 أبريل 2021)

في عيد الفصح هذا، ستكون جزيرة كوه كود الاستوائية في تايلاند الوجهة المثالية للاسترخاء والاستمتاع بالاحتفالات. إذ يتيح منتجع سونيفا كيري للضيوف فرصة الفوز بقسيمة إقامة لمدة ليلتين في المنتجع من خلال المشاركة في مسابقة الإنستغرام الخاصة بعيد الفصح. للاشتراك، ليس على الضيوف سوى نشر صورهم الخاصة التي يلتقطونها أثناء إقامتهم من 2 إلى 8 أبريل 2021. ويمكن للضيوف نشر الصور الخاصة بالمسابقة ابتداءً من 7 أبريل عند الساعة 12:30، ومشاركة الصور مع discoversoneva@ ووسمها بهاشتاغ discoversoneva#. وللتأهل لدخول السحب النهائي، يجب أن تنال المنشورات ما لا يقل عن 500 إعجاب.

تشمل أنشطة عيد الفصح التي صممّها فريق نادي دِن ورشة عمل بطاقات عيد الفصح والرسم على البيض، حيث ينال الشخص الذي يزيّن البيض بالطرق الأكثر إبداعًا جائزة مميزة. كذلك تنطلق منافسة البحث عن البيض على مستوى المنتجع ويمكن لجميع الضيوف المشاركة بها، وتنتهي المنافسة المليئة بالمرح بعدّ البيض وبحفل توزيع الجوائز يليه حفل على الشاطئ الجنوبي. أما بالنسبة للصغار، فستكون الجولة في المجمع الإيكولوجي “إيكو سنترو”، ولعبة الغميضة، ورحلة القارب، ومغامرة الغابة الاستوائية، والنزهة إلى شاطئ كلونغ شاو كفيلة بإبقاء الصغار مشغولين وإرضاء فضولهم.

على صعيد المغامرات، تعِد حملات كوه كود ديسكوفري وكوه كود باي سي الضيوف باستكشاف الجوانب المخفية لرابع أكبر جزيرة في تايلاند بأكثر الطرق روعة. ولمحبي الشواطئ، ستصطحبهم جولة سبع أيام، سبع شواطئ إلى شاطئ مختلف كل يوم، وذلك على متن قارب صيد خشبي تقليدي. كما وبإمكان الضيوف الغطس في محيط جزيرة كوه رانغ المجاورة، التي تضمّ المنتزه الوطني البحري النابض بالحياة، أو تعلّم كيفية صيد الأسماك على الطريقة التايلاندية ضمن مغامرة الصيد (حيث يمكن للضيوف اختيار الصيد ليلاً أو نهارًا). كذلك يقدّم سبا المنتجع أنشطة التأمل الإرشادي واللياقة البدنية التايلاندية، بالإضافة إلى ورش العمل حول كيفية صنع زيت جوز الهند، وكريم واقي الشمس العضوي، ومنتجات العناية بالشعر الطبيعية بالكامل.

تصل احتفالات عيد الفصح في المنتجع إلى ذروتها مع رحلة سفاري المأكولات الخاصة بعيد الفصح، وهي رحلة تغمر جميع الحواس انطلاقًا من سينما باراديسو وصولاً إلى قاعة الطعام. أما عشاق المأكولات النباتية، فيمكنهم زيارة مطعم كولورز أوف ذا غاردن الذي تم افتتاحه مؤخرًا وسط الحدائق العضوية حيث يصطحب الشيف الضيوف في رحلة عبر مختلف أنواع الأعشاب والخضروات والفواكه قبل تجربة قائمة الوجبات التي تستعرض نكهات المطبخ التايلاندي. في حين يحضّر مطعم داون تو إرث الذي تم افتتاحه حديثًا مأكولات عائلية شاملة يتمّ تقديمها على ألواح خشبية. ويستخدم الطهاة طرق الطهي التقليدية مثل الشوي، والطهي بأفران التندور، والطهي على البحص الساخن، والطمر في الحفرة لتدخين الأطباق. انضموا إلى الساقي كون نوش للتّلذذ بمشروبات العنب المتنوعة المحفوظة في القبو الخاص تحت الأرض.