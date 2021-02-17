أبوظبي كابيتال جروب تعتزم التوسع لإدارة 12 فندقاً حول العالم

وستعمل «ستوري للضيافة» كعلامة تجارية شاملة تقدم مجموعة متكاملة من الخيارات للمقيمين والزوار عبر علامتين تجاريتين فندقيتين مختلفتين، هما: «فنادق ومنتجعات ستوري» من فئة الـ5 نجوم، و«فنادق كيو» من فئة الـ4 نجوم.

ويهدف المسمّى الجديد للعلامة إلى تقديم خدمات ضيافة ملهمة وخارجة عن المألوف تتيح للضيوف النظر إلى رحلاتهم من منظور جديد وخوض التجارب بطريقة مختلفة، كلّ ذلك بفضل الخدمة الاستثنائية والأجواء المحفزة والمساحات الحديثة والمتطورة التي تتيحها العلامة.

وتعليقًا على تغيير العلامة، قال السيد كلاوديو كاباتشيولي، الرئيس التنفيذي لشركة ستوري للضيافة: “يسرّنا الإعلان عن إطلاق علامة ستوري للضيافة التي تتيح عالمًا من الإلهام للمسافرين الميسورين. في ستوري للضيافة، نرى أن تكافؤ العروض غير كافٍ، وبالتالي، نسعى لخلق تجارب ضيافة قائمة على التقدم والإلهام وتتحدى القواعد. كذلك، نسعى لإثراء تجارب سفر ضيوفنا وجعلها ذات مغزى كي لا يستمدّوا إلهامهم من الوجهة فحسب، بل من إقامتهم في فنادقنا”.

تدير ستوري للضيافة حاليًا 555 غرفة موزعة على خمسة فنادق في دبي، والرباط، وبودغوريتشا، وسيشل. كما تعتزم الشركة إنشاء وإدارة فنادق جديدة في العواصم الرئيسية والوجهات السياحية وتخطّط لتشغيل أربعة فنادق إضافية خلال الأشهر الـ24 المقبلة. وبحلول العام 2025، تطمح ستوري للضيافة لإدارة 12 فندقًا في جميع أنحاء العالم.