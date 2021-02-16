أسبوع السفر العربي : سبل انتعاش قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة ريد إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي في دبي، عن عودة أسبوع السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 26 مايو 2021.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “سيستضيف هذا الحدث المميز الذي سيقام على مدار أسبوعٍ كامل، أبرز المتخصصين والخبراء في قطاع السفر والضيافة من المنطقة والعالم، والذين سيجتمعون في دبي للعمل معاً في سبيل إنعاش قطاع السياحة من جديد في الشرق الأوسط، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات والجوائز والمنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها، فضلاً عن انعقاد الجلسات ومنتديات التواصل”.

وأضافت كورتيس قائلة: “إن أسبوع السفر العربي الي سقام على مدى 10 أيام سيوفر لنا منصة مثالية لقطاع السياحة والسفر في المنطقة سواءً للمشاركين في الحدث الحي أو الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على دبي والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبالطبع على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع”.

وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار “بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة”، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والذي سيشكل جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي.

وأردفت كورتيس قائلة: “ستكون هناك مجموعة كاملة من الندوات والجلسات التي ستقام على أرضية معرض سوق السفر العربي المصممة خصيصًا لدعم وإلهام جميع محترفي السفر والسياحة، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والاستدامة لتحديد ملامح الجيل القادم من المسافرين حول العالم”.

وسيتيح ترافيل فورورد الذي يعزز من توجهاتنا في مجال تكنولوجيا السفر وبمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم الذين سيجتمعون على مسرح ترافيل فورورد، الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، كما سيسهل من فرص إجراء المقابلات الشخصية وفرص العمل.

ومن الفعاليات الأخرى التي يتضمنها أسبوع السفر العربي هو إقامة معرض ILTM العربية ومنتديات المشترين وفعاليات التواصل لاستكشاف الفرص غير المستغلة التي تقدمها الأسواق الرئيسية مثل: الهند والمملكة العربية السعودية وروسيا، بالإضافة إلى انعقاد قمة الصناعة الفندقية وبرنامج السياحة المسؤولة والجلسات الافتراضية مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة من الجلسات التفاعلية وجلسات للتواصل السريع وقمة المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي (ITIC).

وبهذه المناسبة قال إبراهيم أيوب، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للاستثمار السياحي: “يسعدنا أن نستضيف بالشراكة مع أسبوع السفر العربي، مؤتمرات قمتي الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط، والتي ستجري بنسختها الحية في يوم الأربعاء 19 مايو، تليها القمة بنسختها الافتراضية بعد أسبوع في يوم الخميس 27 مايو، كما أننا سنقوم بدعوة رواد وقادة قطاعات الضيافة والسياحة والخدمات المالية لمناقشة كيف يمكن لقطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط النهوض بأعمالهم، بحيث تكون جاهزة للتعافي والانتعاش بعد كوفيد-19، وذلك من خلال التأسيس والقيام باستثمارات استراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد “.

وتابعت كورتيس حديثها بالقول: “لم يكن شعار معرض سوق السفر العربي” بزوغ فجر جديد لقطاع السياحة والسفر “هذا العام أكثر صلة أو أهمية من أي وقت مضى، إذا سيتم توحيد رسالة التحفيز والإنعاش هذه على جميع قاعات المعرض والأنشطة المخطط لها”.

وسيشكل سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى، نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي، بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12 ألف زائر من 140 دولة، لذا فمن الضروري أن نقوم باستحداث حدث افتراضي للمعرض في أسبوع السفر العربي لأن العديد من المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، قد لا يتمكنون من حضور الحدث الحي شخصيًا للعام الحالي 2021.

وأردفت كورتيس قائلة: “في الواقع، سيكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نبدأ بالتكهن منذ الآن بمدى فعالية طرح وتوزيع لقاح كوفيد-19، ومتى ستبدأ الحكومات في جميع أنحاء العالم بعد ذلك في تخفيف أو حتى إلغاء قيود السفر الخاصة بها”.

وسيشهد الحدث الافتراضي من سوق السفر العربي، والذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

وسيكون انعقاد منتدى أرايفال دبي، الذي يركز على الأنشطة والفعاليات ضمن الوجهة الواحدة، من أبرز أحداث أسبوع السفر العربي وجزء من النسخة الافتراضية لسوق السفر العربي أيضاً، كما أنه يتيح الفرصة أمام كل من البائعين ووكلاء السفر ومشغلي الجولات والأنشطة السياحية وأماكن الجذب السياحي لاكتساب رؤى مستقبلية ثمينة حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تؤثر على صناعة السياحة، وكذلك تحسين تجربة العملاء وتطوير الأعمال ضمن الوجهة الواحدة.

وفي هذا الإطار قال دوغلاس كوينبي، المؤسس المشارك والرئيسي التنفيذي لشركة أرايفال: “لطالما كان سوق السفر العربي هو الحدث الأبرز الذي يجمع مجتمع السفر العالمي من جميع أنحاء الشرق الأوسط في مكان واحد، بالإضافة إلى دوره الكبير في إحياء صناعتنا والتي أضحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن نتشارك مع سوق السفر العربي لإنشاء منتدى افتراضي خاص يجمع الأصوات الرائدة من الجولات والأنشطة السياحية وأماكن الجذب السياحي، والتي باتت أكثر القطاعات نمواً ضمن هذه الصناعة، بالإضافة إلى مبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء المنطقة لمساعدة صناعتنا على رسم مسار من المرونة والانتعاش في عام 2021 وما بعده “.

كما ستشارك رابطة سفر الأعمال العالمية (GBTA)، وللمرة الأولى في النسخة الافتراضية لمعرض سوق السفر العربي، حيث ستقدم الرابطة من خلال المعرض أحدث محتوى عن رحلات العمل بالإضافة إلى آخر البحوث والتعليم في سبيل قيادة انتعاش قطاع السفر والسياحة بعد انتهاء جائحة كورونا ودعم النمو في سفر الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض سوق السفر العربي سوف يلتزم بشكلٍ صارم ببروتوكول وإرشادات الصحة والسلامة لمركز دبي التجاري العالمي، كما يعمل الفريق المسؤول عن تنظيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي جاهداً لضمان سير جميع الفعاليات بأمان، حيث نفذ في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات التي تشمل عمليات تنظيف مكثفة، وتحسين دورة الهواء ونقاوته، وإنشاء محطات متعددة لتعقيم اليدين، وفحص درجات الحرارة للأشخاص المتواجدين في الحدث.

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