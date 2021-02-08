فنادق العاصمة السعودية تحقق 56 % معدلات الإشغال في يناير

وذكرت بيانات أولية من إس.تي.آر بأن معدلات الإشغال في الرياض بلغت 56.2 في المائة في يناير ، وبلغ الإيراد لكل غرفة متاحة 327.56 ريال (87.33 دولار).

وبحسب رويترز قال مزود البيانات “المستوى المطلق للإيراد لكل غرفة كان الأعلى بالنسبة لأي شهر في الرياض منذ فبراير”. لكن على أساس سنوي، ما زالت معدلات الإشغال منخفضة بنحو 24 في المائة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري “في يناير، كانت القيود في بداية الشهر أخف بعض الشيء، وكان هناك كذلك سفر لأغراض العمل أكثر قليلا، لكن الاتجاه العام منذ بدء إجراءات الإغلاق في 2020 هو أن السعوديين يقل سفرهم ويزيد إنفاقهم محليا، وهو عامل دعم لقطاع الخدمات المحلي”.