كيف يسافر سياح الخليج إلى جزر المالديف هذا الموسم؟

ما حال جزر المالديف الآن فيما يتعلق بالسياح الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي؟

بالنسبة لجزيرة فيلا الخاصة، يسافر ضيوفنا من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي خلال فصل الصيف، مما يعني أن موسم الشتاء هو اقل جاذبية بالنسبة لهم. في العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق خلال جائحة كوفيد، كان لدينا عدد جيد من حجوزات الغرف من الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. أنا متفائل جدًا هذا العام بشأن دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة عندما أرى الوضع في أوروبا وسرعة التطعيم في دول مجلس التعاون الخليجي، أعتقد أن الربع الثاني من عام 2021 سيكون قوياً بالفعل وسيصبح الصيف أقوى موسم لنا على الإطلاق بالنسبة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.

ما هي جزيرة فيلا الخاصة؟

تعتبر جزيرة فيلا الخاصة مشروع مميز جدا حيث تم بناؤه كملكية خاصة. إنه مشروع شغوف للزوجين اللذين وقعا في حب جزر المالديف ويمكنك رؤيته بوضوح في كل مكان على الجزيرة. ويعتبر المنتجع صغيرا نوعا ما مع 47 فيلا ويقوم على الخصوصية والراحة والجودة العالية.

ما هي الأنشطة والخدمات المتوفرة بالجزيرة، وما هو متوسط فترة إقامة الضيوف عادة؟ وهل تبدل ذلك؟

بالنسبة للأنشطة، لدينا أكبر مجموعة من اليخوت والرياضات المائية في جزر المالديف، والرياضات البرية بما في ذلك الجولف، ومنتجع صحي جميل فوق الماء، ونادي أطفال مذهل و٣ مطاعم مختلفة بما في ذلك تجربة طعام راقية. بفضل العدد الكبير من الأنشطة، لدينا متوسط إقامة أطول بكثير من المنتجعات الأخرى، خاصةً في فترة الجائحة، زادت مدة الإقامة بشكل كبير (أطول ضيف يقيم معنا بالفعل لأكثر من 6 أشهر). في الوقت الحالي، لأسباب تتعلق بالسلامة، طبقنا أيضًا حدًا أدنى لمدة الإقامة 5 أيام.

كيف تعاملت أغلى جزيرة خاصة في جزر المالديف وواحدة من أفضل 5 جزر خاصة في العالم، جزيرة فيلا الخاصة، خلال الجائحة؟

لحسن الحظ، كان رد فعلنا سريعًا لزيادة تدابير السلامة بشكل كبير مما ساعدنا على استمرار العمل حتى أثناء الإغلاق وتجنب أي حالات إيجابية حتى الآن. نحن أحد المنتجعات القليلة التي كانت تعمل طوال فترة الإغلاق، وقد تحول الربع الرابع من عام 2020 وكذلك الربع الأول من عام 2021 إلى أشهر قياسية في تاريخ جزيرة فيلا، وهو أمر نفخر به للغاية.

• ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الجائحة لضمان رعاية الضيوف المقيمين؟

جنبا إلى جنب مع منتجع آخر، قمنا ببناء مختبر PCR في جزيرة محلية قريبة، ولقد استثمرنا أيضًا في مرافق الحجر الصحي، وهو مكان سيعزل فيه موظفونا بعد اختبار PCR الأول وبعد اختبار PCR ثانٍ، يمكنهم العودة إلى الجزيرة. نحن نجري أيضًا اختبارات الأجسام المضادة أو المستضدات السريعة الإضافية لجميع الضيوف القادمين.

في الجزيرة، اتخذنا العديد من الإجراءات الإضافية الأخرى التي تمكننا من الحفاظ على الجزيرة خالية من كوفيد.

ما هي مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تم تبنيها أثناء الجائحة من قبل جزيرة فيلا الخاصة؟ وماذا كانت مبادرات التبرع بمعدات الحماية الشخصية؟

نحن نقوم بأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات باستمرار، ليس فقط خلال جائحة كوفيد، خلال فترة الإغلاق كنا قادرين على إجراء 10000 اختبار PCR للسكان المحليين بالإضافة إلى 70000 قناع ومواد حماية أخرى. نحن مستمرون في دعم المجتمعات المحلية حيثما كان ذلك مطلوبًا.

• لقد نظمت الجزيرة بناء المختبرات الخاصة بها لاختباركوفيج 19 . ما هو مصدر إلهام جزيرة فيلا وراء هذا؟

كنا نبحث عن أجهزة في الجزيرة لاستخدامنا الخاص وفي نفس اللحظة جاءت شركة Sonu بفكرة لبناء مختبر في مافرو. اتفقنا على تقاسم التكاليف وبناءها معا حيث كانت أفضل فكرة لعام 2020.