محرر في الموقع by محرر في الموقع

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عُمان: تمديد إغلاق المنافذ البرية حتى 8 فبراير

قررت اللجنة العليا في السلطنة تمديد إغلاق المنافذ البرّية لمدة أسبوع آخر ينتهي في 8 فبراير المقبل

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عُمان: تمديد إغلاق المنافذ البرية حتى 8 فبراير

واع/ بناءً على توصية الفريق الفني المختص الذي يتابع مستجدات جائحة كورونا وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى الإقليمي والعالمي، ووقايةً لأفراد المجتمع من الإصابة به، فقد قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021 م.

وكانت السلطنة قد أغلقت حدودها في 19 يناير كانون الثاني الجاري بسبب مخاوف من تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا، وهو الإجراء الذي مددته الأسبوع الماضي.

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