افتتاح فندق بولمان داون تاون دبي

ومن خلال هذا الافتتاح الجديد، تكون أكور للضيافة قد دخلت لأول مرة في شراكة مع توينتي 14 القابضة، وهي شركة ضيافة مقرها العاصمة أبوظبي، وتقوم بعمليات الاستحواذ وإدارة الأصول في جميع أنحاء العالم.

وفي تصريح له قال أليكساندر ماش، المدير العام لفندق بولمان داون تاون دبي: ” تشكل الشراكة بين أكور وتوينتي 14 القابضة خطوةً هامةً تضيف خدمات فندقية عالية المستوى في قلب دبي، وإننا في غاية السعادة والحماس للافتتاح الجديد ونتوق إلى الترحيب بالضيوف في تجربة ضيافة مثالية في بولمان داون تاون دبي”.

يقع الفندق الجديد في منطقة الخليج التجاري والتي تعتبر إحدى أكثر أحياء الأعمال حيوية في دبي، كما يوفر الفندق إطلالات خلابة على قناة دبي وأفق دبي وبرج خليفة الشهير بكونه أطول مبنى في العالم. كما يتميّز الخليج التجاري بارتباطه بوسط مدينة دبي وبموقعه على مقربة من مطار دبي الدولي، ومركز دبي المالي العالمي الذي يحتضن مختلف البنوك العالمية وشركات الاستشارات والمحاماة، إضافة إلى قربه من مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي يستضيف مختلف الأحداث والفعاليات والمعارض على مدار العام مرحباً بآلاف الزوار سنويًا.

ومن جانبه قال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لشركة أكور في تركيا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا إضافة بولمان داون تاون دبي إلى محفظتنا الواسعة في المدينة من خلال شراكتنا المثمرة مع توينتي 14 القابضة، ولا ينتابنا أي شكّ أن الفندق الجديد سيكون فندق بولمان الرئيسي في دبي نظرًا لموقعه المثالي وانسجامه مع العلامة الفندقية”.

يضم الفندق الجديد الذي بدأ باستقبال الضيوف 353 غرفة من بينها أفخر الأجنحة وأكثرها فخامة. كما تعمل كل من أكور وتوينتي 14 معاً لمواصلة عمليات التحسين والتطوير لعروض الضيافة والمطاعم في الفندق، وذلك من خلال ست تجارب طعام مميزة ومصممة بشكل احترافي ليستمتع بها الضيوف والزوار.

وبدوره قال أديب أحمد، المدير الإداري لشركة توينتي 14 القابضة: “يسعدنا أن ندخل في شراكة مع مجموعة أكور للضيافة وأن نكون جزءاً من شبكتهم الواسعة والمؤثرة في المنطقة. كما يتماشى الفندق الجديد مع توقعاتنا ورؤيتنا كشركة مالكة للأصول، ونحن على ثقة مع برنامج الولاء والخبرة الإدارية من أكور أن زوّارنا سيعيشون أفضل تجربة ضيافة في العالم.”

ولدى زيارتهم الفندق الجديد، سيجد الضيوف الذين يقصدون العمل أو الترفيه أو السفر العائلي، أنفسهم في أرقى مواقع المدن العالمية الشهيرة مع أفضل وسائل الترفيه والراحة والرخاء، إلى جانب ألذ تجارب المأكولات والمشروبات التقليدية منها والحديثة لتلبي مختلف الأذواق.

كما يضم الفندق أيضًا مساحة مخصصة للأعمال مع قاعة مؤتمرات وغرفتي اجتماعات، وقاعة اجتماعات خاصة، وصالة نادي ومنتجع صحي مع أربع غرف علاجية ومرافق للّياقة البدنية، وساونا وغرف بخار وملعب اسكواش وبركة سباحة للكبار وأخرى للأطفال إلى جانب جاكوزي خارجي.

الجدير ذكره أن أكور تدير حاليًا 4 فنادق بولمان في الإمارات العربية المتحدة والتي تضم (1341 غرفة)، وهي فنادق بولمان دبي ديرة كريك سيتي سنتر، وبولمان الشارقة، وبولمان دبي في أبراج بحيرة جميرا، وفندق بولمان آند ريزيدنس، ويشكل فندق بولمان داون تاون دبي إضافة جديدة لمحفظتها في الإمارات.