تجارب السياحة الجديدة في ألمانيا تجذب السياح الإماراتيين

تركز الحملة على جوانب الاستمتاع بجمال الطبيعة الألمانية الخلابة وتقدم باقةً من العروض الترفيهية المستدامة، وذلك في إطار جهود المجلس المبذولة لتشجيع حركة السياحة في المناطق الحضرية خلال صيف 2021. ويعمل المجلس، الذي أطلق هاشتاج GreenSummerStories# الخاص بالحملة، على جذب انتباه السيّاح نحو عروض الوجهات البديلة بعيداً عن المناطق السياحية المعروفة، وذلك عبر تعريفهم بالوجهات السياحية المحلية التي تضم الطبيعة الخضراء والمتنزهات والأنشطة الترفيهية المتاحة في محيط الوجهات الحضرية.

ترتكز الحملة على خمسة محاور أساسية، هي: محور “الطبيعة والمدينة” الذي يسلط الضوء على طيف واسع من الأنشطة والوجهات الطبيعية داخل المدن وفي المناطق المحيطة بها؛ ومحور “زيارة المعالم الحضرية” للتعريف بالمعالم الأقل شهرة في المدن الكبيرة والصغيرة؛ ومحور “الرومانسية” الذي يقدّم دليلاً للاستمتاع بتجارب حالمة فريدة؛ ومحور ” الفن و الثقافة” الذي يغطّي كافة جوانب الثقافة والتقاليد والعادات وصولاً إلى التجارب الفنية العصرية؛ ومحور “الترفيه” الذي يشجع على السفر إلى ألمانيا للاستمتاع بالفعاليات الصغيرة والكبيرة التي ستقام خلال العام الجاري.

تحدثت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة لدول الخليج عن هذه الحملة وتقديراتها لقطاع السياحة العام الحالي. وأجابت بالقول:” سعدنا الإعلان عن إطلاق الحملة العالمية الجديدة “مدن ألمانية لقضاء الصيف” لعام 2021 في منطقة الخليج العربي خلال الشهر القادم، بهدف الترويج للسفر إلى ألمانيا خلال صيف العام المقبل. https://www.germany.travel/en/ms/german-summer-cities/home.html

ما الذي يمكن أن تقدمه ألمانيا كوجهة في مجالي الصحة واللياقة البدنية؟

تضم ألمانيا أكثر من ألفي مستشفى مجهّز بأحدث التقنيات ومزوّد بأفضل الكوادر الطبية الخبيرة، وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في جميع مجالات العلاج والرعاية الصحية، بدءاً من الرعاية الوقائية ووصولاً إلى إعادة التأهيل أو علاج الحالات الحادة.

وانطلاقاً من العلاقات المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، تم تجهيز البنية التحتية للرعاية الصحية بما يلائم احتياجات العملاء من منطقة الخليج العربي، حيث تمّ توفير الفرق الطبية الناطقة باللغة العربية والأطعمة الحلال في المستشفيات، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق المخصصة لعائلات المرضى.

متى تتوقعون عودة السياحة إلى ألمانيا، وكيف تتوقعون تغير اتجاهات السفر في عام 2021؟

ستشهد أسواق الدول الأوروبية المجاورة عودة النشاط بشكل أسرع من الأسواق العالمية، لكننا متفائلون بعودة ازدهار أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سريعاً بعد تخفيف القيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

تقدم ألمانيا باقة واسعة من الأنشطة والتجارب التي تواكب أحدث التوجهات الرائجة في مجال السفر، بما في ذلك تجارب الإقامة الأطول في المكان ذاته، والتجارب في الطبيعة والهواء الطلق.

ما الذي يجذب الإماراتيين إلى ألمانيا، وهل العلاج والاسترخاء بين الأسباب الرئيسة؟

يعتبر غالبية السياح القادمين إلى ألمانيا من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد الإماراتيين، من فئة المسافرين بغرض الترفيه، حيث تضمن ألمانيا مواكبة جميع احتياجاتهم وتفضيلاتهم المستقبلية، والتي تتضمن ما يلي:

o مجموعة متنوعة من المدن الحيوية والبلدات التاريخية والمناظر الطبيعية

o وجهات الجذب العائلية؛ مثل حدائق الحيوانات ومنتزهات الحياة البرية، والشواطئ، والمنتزهات الترفيهية، والمتاحف، والقلاع والقصور

o خيارات تسوق واسعة؛ سواءً كانت أسواقاً محلية أو متاجر فاخرة للبيع بالتجزئة أو منافذ مخصصة للتسوق

o تجارب ملائمة لاحتياجات المسافرين المسلمين

o وبالنسبة للمسافرين الشباب الباحثين عن النشاطات الحيوية: أنشطة ترفيهية مثل الطيران المظلي، ومشاهدة المعالم السياحية، وجولات ركوب الدراجات، وركوب قوارب الكاياك، والمسير في الجبال

أكثر من 100 حديقة ترفيهية

أكثر من 6 آلاف من المتاحف الداخلية والخارجية

أكثر من 20 ألف قلعة وقصر

46 موقعاً تندرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي

أكثر من 100 حديقة وطنية ومحمية طبيعية

كيف يمكن أن يتشجع الناس للسفر إلى ألمانيا مع القيود الحالية ولاحقا مع بقاء بعض مخاطر الإصابة ؟

تتمتع ألمانيا بمكانة ريادية في مجالات السلامة والبنية التحتية والنظافة والسفر الميسّر، وتلتزم بأعلى معايير الجودة.

احتلت ألمانيا المرتبة الأولى في مؤشر تصنيف البلدان ست مرات خلال آخر 12 عاماً، كما حصلت على التصنيف الأول عالمياً في مجال “الإدارة الناجحة للأزمات الصحية” و”الوجهة الأكثر راحة للسياح خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وهناك نظام صحي ممتاز يوفر مستويات عالية من النظافة والتعقيم، حيث تمّت إعادة فتح الفنادق والمتاحف والمطاعم والمنتزهات وحدائق الحيوانات مع الالتزام بمعايير السلامة والنظافة

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