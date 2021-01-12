بريطانيا تلغي السماح للقادمين من الإمارات بتجاوز الحجر الصحي

أعادت المملكة المتحدة أمس الاثنين فرض اجراءات الحجر الصحي على المسافرين القادمين من الإمارات العربية المتحدة وسيفرض عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، كما ستفرض السلطات على كل القادمين تقديم الاختبار السلبي لفيروس كورونا قبل السماح لهم بدخول البلاد

اعتبارًا من يوم الجمعة.

وتقول الحكومة إنها فرضت الاجراءات الصارمة من أجل مواجهة “سلالات جديدة مقلقة” من فيروس كورونا، والتي تنص على إلزام الأشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا بتقديم نتيجة اختبار سلبية ويجب إجراء الاختبار قبل 72 ساعة من السفر وسيواجه كل من لا يمتثل للقاعدة غرامة فورية قدرها 500 جنيه إسترليني. وتشمل القاعدة كل من يصل إلى المملكة المتحدة برًا أو بحرًا أو جوًا وتنطبق أيضًا على مواطني المملكة المتحدة

القادمين من الخارج.

وقال روبرت كورتس، وزير النقل، إن الوافدين إلى إنجلترا من الساعة الرابعة صباحًا يوم الجمعة سيخضعون للقاعدة، وأوضح قائلًا “نشهد زيادات كبيرة في مستويات فيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي، ومن بين ذلك ظهور سلالات جديدة مثيرة للقلق لذلك من الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لحماية قطاع السفر وتقليل مخاطر العدوى القادمة من الخارج وحماية المستشفيات في ظل الإغلاق وحملة توزيع اللقاح”.وسيحتاج المسافرون إلى بريطانيا تقديم نتيجة سلبية إلى شركات الطيران قبل الإقلاع في رحلاتهم إلى بريطانيا بالإضافة إلى ملء نموذج تحديد موقع الركاب ومكان إقامتهم. حيث سيقوم الموظفون على الحدود بعد ذلك بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على القادمين، الذين سيُطلب منهم إثبات أن

لديهم نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية – أو سيواجهون غرامات فورية.

وأعلنت وزارة النقل البريطانية الاثنين إزالة القادمين من الإمارات، من قائمة المسافرين القادمين من الدول المعفاة من الحجر الصحي بعد زيادة مقلقة في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19″.