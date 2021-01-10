ما هو مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم السعودية؟

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن مشروع مدينة “ذا لاين” باكورة المشاريع التطويرية الضخمة ليشكل الانطلاق لتحويل حلم المدينة المستقبلية في شمال غرب المملكة إلى واقع على الأرض.

وتم اليوم إطلاق مشروع “مدينة ذا لاين” التي سيجد فيها الإنسان متعته بعيدًا عن صخب المدن وضجيجها، وينعم بالحياة العصرية وصفاء الذهن وسط تنوع بيئي بديع وأجواء مناخية مستقرة معظم الوقت يحل فيها البحر الأحمر ضيفًا على الصحراء، والجبل، والوادي في الشمال الغربي من المملكة.

ومنذ أن أطلق سمو ولي العهد مشروع نيوم في 24 أكتوبر 2017م، ووتيرة العمل بالمنطقة لا تهدأ فهي في عمل مستمر حتى تحولت الأرض البكر المتربعة على مساحة 26500 كم2 إلى معلم جغرافي بارز على خارطة العالم والمملكة على وجه الخصوص متمتعة بطبوغرافية عززت من روح العمل والتناغم ما بين عمارة المكان وطبيعته من خلال مشروعات تنموية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنطقة كما في مشروع مدينة ذا لاين الذي سيحتفظ بـ95% من طبيعة نيوم، وُيسخّر التقنيات الحديثة لخدمة ساكني المدينة لينعموا برغد العيش في مدينة المستقبل.

ومشروع المدينة المليونية “ذا لاين” كما وصفها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. أحد المشروعات التنموية الضخمة في نيوم التي أكدت حجم الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها المملكة ولم يُستغل منها سوى 10 % حسبما أكد سموه في إحدى كلماته، وسيبدأ العمل على تطوير المدينة في الربع الأول من عام 2021م لتكون نموذجا استثنائيا للمدن العصرية بطبيعتها الخلابة وإمكانياتها المتقدمة، ولتعزز من نجاح رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحول المملكة لنموذجٍ عالمي رائد في مختلف مجالات الحياة.

وسيجد الإنسان في مدينة ذا لاين – بإذن الله تعالى – إيقاع حياة جميلة تعج بالحراك البشري بعيدًا عن عوادم السيارات والطرق المعبدة وانبعاثات الكربون لتلبي احتياجاته المعيشية بأساليب عصرية متطورة وسط طبيعة هادئة بكل مكوناتها البيئية، وتزخر على امتداد 170 كم بعناصر طبيعية وحيوية مختلفة تجتمع فيها نِعم الله : الماء، والهواء، والشمس، وهي عناصر يتأثر بها الإنسان في حياته ويطوع استخداماتها له من أجل استقرار معيشته، وإذا اجتمعت في لحظة جميلة فهي مصدر للإلهام والتفكر الممزوج بصفاء النفس في ملكوت الله الواسع.