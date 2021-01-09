السعودية: رفع قيود الطيران وفتح جميع المنافذ في نهاية مارس

بنا/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه اعتباراً من يوم الاربعاء 31 مارس 2021 سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

كما أكد الوزارة رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، بالإضافة إلى فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل في نفس الفترة المعلنة.

وأضافت، أن تنفيذ ما ورد أعلاه يكون وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبين مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن القرار الصادر يأتي نظراً لاستمرار جائحة كورونا، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة.