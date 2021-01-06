الشارقة: عودة الرحلات السياحية والصحراوية وسط إجراءات احترازية

الشارقة/ أعلنت “هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة” عن عودة الرحلات السياحية والصحراوية في إمارة الشارقة وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها وفق الدليل الإرشادي للرحلات السياحية الصحراوية ومنظمي الرحلات السياحية.

وتأتي الخطوة في دفعة قوية باتجاه معاودة الأنشطة السياحية مع تبني أفضل الممارسات الوقائية وتنظيم بروتوكولات الصحة وتطبيق الاشتراطات والمعايير الوطنية للسلامة تنفيذا للتوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان حماية السياح والزوار والموظفين والمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن قرار استئناف الرحلات السياحية والصحراوية في الشارقة يمثل خطوة متقدمة على درب العودة التدريجية لكافة الأنشطة السياحية وذلك في إطار التنسيق الوثيق مع الشركاء المعنيين كافة من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة .. مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضع دعائم متينة لإعادة الزخم إلى القطاع السياحي مع الحفاظ في الوقت ذاته على صحة الموظفين والسياح على حد السواء، بما يرسخ حضور الشارقة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة.

وأطلقت “هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة” الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ “كوفيد-19” لعودة الرحلات السياحية الصحراوية والدليل الإرشادي لمنظمي الرحلات السياحية في الشارقة حيث يتضمنان تدابير احترازية للشركات ما يتيح الفرصة أمام منظمي الرحلات السياحية والصحراوية لمراقبة ومتابعة تنفيذ التعليمات والتأكد من مدى الالتزام بها.

يشار إلى أن فريق التفتيش من الهيئة يعمل على فحص ومراقبة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة الخاصة بفيروس “كورونا” فيما يتعلق بالموظفين وأماكن العمل في الشركات المعنية بتنظيم الرحلات السياحية والصحراوية.

وجاء قرار معاودة نشاط الرحلات السياحية والصحراوية عقب إلزام الشركات المتخصصة باتخاذ إجراءات عدة أهمها تجهيز مكاتب الاستقبال بفواصل بلاستيكية أو زجاجية وتسهيل استخدام أجهزة بطاقات الائتمان مع إجراء عمليات التعقيم بصورة منتظمة.

وتم تحديد جملة من الاشتراطات خلال الجولات السياحية أولها ألا يتجاوز عدد الركاب السعة المحددة للمركبة والحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص وتوفير لافتات حول المركبة السياحية لتنبيه المشاركين بضرورة تجنب التجمهر والازدحام في منطقة واحدة وحثهم على الالتزام باتباع إجراءات الصحة والسلامة .

كما يلتزم منظمو الرحلات بتوفير نظام حجز يتيح للسلطات الصحية جمع المعلومات للمساعدة في تتبع جهات الاتصال إذا لزم الأمر بما يشمل تفاصيل الجولة والمواقع التي سيتم زيارتها والأوقات والتواريخ وتفاصيل الاتصال لجميع المتعاملين إضافة إلى اعتماد أساليب الدفع الإلكتروني واتباع كافة الأساليب الممكنة للحفاظ على نظافة المرافق السياحية والمركبات والمعدات وغيرها.