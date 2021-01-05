البحر الأحمر للتطوير تعين شركة عالمية لإدارة العمليات في مطار الوجهة الدولي

عينت شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة “daa” العالمية كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر المتميز والمنفرد. حيث ستقوم شركة daa العالمية بإدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وخدمات الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية.

وذكر جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “سيقدم مطار البحر الأحمر الدولي الذي يتم بناؤه وفق أحدث التقنيات تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة، ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة قبل استقبالهم بحلول نهاية عام 2022. وقد قمنا بتعيين شركة daa العالمية لثقتنا في أنهم سيقدمون للزائرين تجربة مميزة تليق بوجهتنا الفاخرة ،بالإضافة إلى التزامهم أيضاً بضمان تحقيق أهداف الاستدامة التي نتبعها. “

ستعمل شركة daa العالمية على إدارة عمليات المطار خلال ثلاث مراحل منفصلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السياح، بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه. أما المرحلة الأخيرة، فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة، وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

سيتمكن 80 % من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من ثمان ساعات ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال المشروع في عام 2030، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى (900) مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.

وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. وتماشياً مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة، تم تصميم المطار ليشمل مناطق مظللة ومناطق بتهوية طبيعية، مما سيقلل من الاعتماد على أجهزة التكييف.

وقد أرست شركة البحر الأحمر للتطوير عقد تصميم المطار لشركة التصميم البريطانية “فوستر وشركاه” في أكتوبر2019، بعد تقديمهم تصاميم واعدة مستوحاة من المناظر الطبيعية السعودية.

كما منحت الشركة عقداً لبناء مدرج من “نوع F”، ومدرج من “نوع B” للطائرات المائية، ومهبط للمروحيات، بالإضافة إلى الطرق والأنظمة الملاحية لتحالف مؤلف من شركتين سعوديتين (نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، والمباني العامة للمقاولات) في وقت سابق من هذا العام.

سيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030، من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقاراً سكنياَ موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخر ومرافق ترفيهية.