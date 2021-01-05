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Posted inسياحة

انخفاض كبير لعوائد السياحة المصرية بسبب جائحة كورونا المستجد

إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، انخفاضا من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع، فيما سبق أن قدّر تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في خسارة 18 مليار دولار من إيرادات مصر السياحية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
انخفاض كبير لعوائد السياحة المصرية بسبب جائحة كورونا المستجد

كشف وزير السياحة والآثار المصري أن إيرادات السياحة فى مصر تراجعت بأكثر من 69 % خلال العام الماضى بسبب وباء فيروس كورونا لتهبط إلى حوالى 4 مليارات دولار بالمقارنة مع ما يزيد عن 13 مليار دولار فى عام 2019 وذلك بسبب توقف حركة الطيران والسفر على مستوى العالم وإغلاق الحدود بين الدول لعدة شهور للحد من تفشى العدوى من مرض كوفيد 19 المميت الذى أصاب أكثر من 85 مليون شخصا ووفاة 1.8 مليون ضحية.

وقال الوزير خالد العناني إن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019، بحسب  رويترز، وأكد بالقول: “شهدنا عاما رائعا في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضا أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو 8% في الأعداد والإيرادات، حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها.

“الهدف حاليا ليس قياس عدد السائحين لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة كورونا”.

وأغلقت مصر الفنادق في مارس عندما بدأت أزمة كورونا بها ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50%.

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