الكويت: استئناف الرحلات الجوية السبت المقبل

كونا/ أكدت الادارة العامة للطیران المدني، الیوم الخمیس، أن استئناف الرحلات التجاریة في مطار الكویت الدولي سیبدأ السبت المقبل وفق الاشتراطات الصحیة والتعامیم الصادرة بھذا الشأن المطبقة قبل قرار التعلیق مع استمرار حظر الطیران القادم من الدول عالیة الخطورة.

وقال نائب المدیر العام لشؤون المطار بالانابة صالح الفداغي في بیان صحفي أن قائمة الدول المحظورة ستبقى كما كانت قبل التعلیق متضمنة 35 دولة وذلك للمحافظة على استقرار المنظمومة الصحیة في البلاد.

وفیما یتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة على القادمین إلى مطار الكویت الدولي أوضح أن أھمھا التسجیل في تطبیق “شلونك” الذي أطلقته وزارة الصحة اضافة إلى ضرورة ابراز شھادة PCR قبل صعود الطائرة على ان تكون مدتھا 96 ساعة من وقت أخذ العینة تثبت سلبیة الاصابة من فیروس كوفید – 19. وقال أن جمیع المسافرین القادمین إلى الكویت سیخضعون للحجر المنزلي مدة 14 یوماً التزاماً بالاشتراطات الوقائیة للسلطات.