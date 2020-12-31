مطار دبي يتعامل مع نصف مليون مسافر في الأسبوع الأول من 2021

تستعد مطارات دبي لزيادة عدد الركاب المتوقع مرورهم عبر مطار دبي الدولي خلال الايام القليلة المقبلة خاصة في الفترة ما بين 1 إلى 7 يناير 2021.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي :” من المتوقع أن يستخدم ما يقدر بنحو 545000 مسافر مطار دبي الدولي ، جزء كبير منهم يومي 2 و 3 يناير اللذان سيكونان أكثر أيام الأسبوع ازدحامًا مع أكثر من 78000 مسافر مغادر”.

وبالنظر إلى أن متطلبات السفر قد تغيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19، تحث مطارات دبي بشدة جميع المسافرين على اتباع الارشادات التالية:

– التحقق دائماً من شركة الطيران للحصول على معلومات حول متطلبات السفر الخاصة بالرحلة.

– التأكد من المبنى الذي ستقلع منه او تصل اليه الرحلة قبل المجيئ إلى المطار.

– التأكد من متطلبات السفر للبلد المُراد السفر إليه (بما في ذلك تقرير اختبار PCR السلبي قبل بدء الرحلة).

– التأكد من ارتداء الأقنعة الواقية للوجه مع المحافظة على التباعد الجسدي في المطار في جميع الأوقات.

– الإمتنع عن السفر وطلب المشورة الطبية في حال ظهور أي أعراض لـ Covid-19.

– التأكد من أن وثائق السفر (جواز السفر والتأشيرة) محدثة وصالحة قبل التوجه إلى المطار.

– وداع الأهل في المنزل للمساعدة في تجنب الازدحام في الفناء الأمامي للمحطة. يقتصر الدخول على الركاب أصحاب التذاكر فقط ولن يُسمح للمهتمين بدخول المباني.

وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية ، وحوالي 90 من أصحاب الامتياز في مجال الأغذية والمشروبات، وسلطات الرقابة والصحة، لضمان رفاهية وراحة العملاء. ونفذت مطارات دبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين. وتشمل هذه التدابير وجود محطات معقم اليدين حول المطار، وزجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري عن بعد، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقاً للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.