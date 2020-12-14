تايلاند تسوق لجذب السياح من منطقة الشرق الأوسط

أعلنت هيئة السياحة التايلاندية عن إعادة فتح حدود مملكة تايلاند مرة أخرى للمسافرين القادمين من منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع تسليط الضوء على عدد من أبرز الوجهات التي تجارب تقدم استثنائية وتلبي متطلبات الزوار.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة السياحة التايلاندية مؤخرا عن طرح تأشيرتها السياحية “TR”، التي تتيح للسياح من الشرق الأوسط زيارة البلاد رغم الإجراءات الصارمة.

تمنح التأشيرة سياح الشرق الأوسط فرصة زيارة تايلاند لمدة تصل إلى 60 يوما.

وتهدف هذه التأشيرة إلى إنعاش حركة السياحة الدولية في تايلاند، وذلك عقب النجاح الكبير، الذي حققه برنامج السياحة الداخلية، بالإضافة إلى برنامج “تأشيرة السياحة الخاصة”، والتي تم إطلاقها مؤخرا، والتي توفر فرصة الإقامة طويلة الأمد للسياح.

وتبرز في الحملة مدينة “شيانغ ماي” والتي تعني المدينة الجديدة بطبيعتها والمناظر الخلابة، وتعد من الوجهات الأبرز للمغامرات الغنية بالثقافة والاستدامة. وتشتهر بمواقعها الدينية ومناظرها الجبلية، كما تضم مجموعة متنوعة من الأسواق المحلية وتجارب النسيج التقليدية الخاصة بقبيلة التل والعديد من المنتجعات الفاخرة.