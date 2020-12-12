محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inسياحة

اطلاق هوية سياحية موحدة للامارات وحملة أجمل شتاء في العالم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هوية سياحية موحدة للدولة ..واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية وحملة وطنية تحت عنوان “أجمل شتاء في العالم “

محرر في الموقع by محرر في الموقع
اطلاق هوية سياحية موحدة للامارات وحملة أجمل شتاء في العالم

وقال الشيخ محمد في تغريدة على تويتر:”أطلقت  هوية سياحية موحدة للدولة ..واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان “أجمل شتاء في العالم ” .. السياحة الداخلية تسهم ب٤١ مليار درهم في اقتصادنا .. ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام”

وأضاف بالقول :” الإمارات تمتلك أجمل شتاء .. وتمتلك أجمل شعب .. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح .. أدعو الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات.”

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