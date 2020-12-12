اطلاق هوية سياحية موحدة للامارات وحملة أجمل شتاء في العالم

وقال الشيخ محمد في تغريدة على تويتر:”أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة ..واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان “أجمل شتاء في العالم ” .. السياحة الداخلية تسهم ب٤١ مليار درهم في اقتصادنا .. ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام”

في ربوع صحراء الإمارات ..أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة ..واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية.. وحملة وطنية تحت عنوان "أجمل شتاء في العالم " .. السياحة الداخلية تسهم ب٤١ مليار درهم في اقتصادنا .. ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام pic.twitter.com/e4n9cOucGe — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 12, 2020

وأضاف بالقول :” الإمارات تمتلك أجمل شتاء .. وتمتلك أجمل شعب .. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح .. أدعو الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات.”

في الشتاء كل شي جميل .. وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون "أجمل شتاء في العالم" ..

الإمارات تمتلك أجمل شتاء .. وتمتلك أجمل شعب .. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح .. أدعو الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات.. pic.twitter.com/gdbwueCkPQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 12, 2020