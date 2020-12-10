سلطنة عمان تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطنة ستعفي رعايا ١٠٣ دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام وفقًا لضوابط وشروط محددة منها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة دعما للحركة السياحية، وتسهيلاً للسائحين الراغبين في زيارة السلطنة.

وأوضحت شرطة عمان السلطانية أن الدول المسموح لرعاياها بدخول السلطنة بدون

تأشيرة المشمولة بالتسهيلات المعتمدة هي :

من الدول العربية :لبنان والأردن – مصر – تونس – الجزائر –المغرب و موريتانيا.

أما الدول الأوروبية فهي:البرتغال – السويد – النرويج – أندورا – إيطاليا – بلغاريا – سان مارينو – سويسرا -كرواتيا – لخنشتاين – مقدونيا – هنغاريا – صربيا – جورجيا – أستونيا – الدنمارك – ألمانيا

– اليونان – ايسلندا – بلجيكا – رومانيا – سلوفينيا – فنلندا – لكسمبورج – مالطا – موناكو – قبرص – أوكرانيا – إسبانيا – التشيك – الفاتيكان – النمسا – أيرلندا – بريطانيا – بولندا –

سلوفاكيا – فرنسا – لاتفيا – ليتوانيا – ملدوفا -نذرلاند.

وتشمل دول أمريكا الجنوبية كل من:الأكوادور – بوليفيا – فنزويلا – كولومبيا – الاوروجواي – باراجواي – سيرنام – الأرجنتين

– البرازيل – تشيلي.

ومن الدول والمناطق الأخرى، كل من :

اليابان – تايلند – جنوب أفريقيا – هونج كونج – جمهورية روسيا الاتحادية –

جمهورية الصين الشعبية – سيشل- أمريكا – بروناي دار السلام – تركيا – كوريا

الجنوبية – نيوزيلندا – إيران – غينيا الفرنسية – أستراليا – إندونيسيا – تايوان – كندا

– ماليزيا – جزيرة مكاو – سنغافورة – أذربيجان – أوزباكستان – بيلاروسيا –

طاجكستان – قيرغستان – كوستاريكا – نيكاراجوا – الهند – أرمينيا – بنما

– البوسنة والهرسك – تركمنستان – هندوراس – جواتيمالا – كازاخستان – لاوس –

ألبانيا – بوتان – بيرو – جزر المالديف – سلفادور – فيتنام – كوبا – المكسيك.