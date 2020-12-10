رأس الخيمة: تنظيم أحد أكبر عروض الألعاب النارية في العالم لاستقبال العام الجديد

ويتضمن العرض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية العائمة فوق سطح البحر مقابل جزيرة المرجان على امتداد 4 كيلومتر مع تناغم مقطوعات موسيقية مميزة وذلك لمدة 10 دقائق متواصلة بداية العام الجديد.

و تقرر أن يقام الاحتفال بالعام الجديد في إمارة رأس الخيمة من دون حضور جماهيري للعامة ضماناً للسلامة العامة و تحقيقاً لقواعد بروتوكولات التباعد الاجتماعي المرتبطة بجائحة كوفيد- 19.

واحتفالاً بهذه المناسبة التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع ستتمكن العائلات من قضاء وقت مميز في إمارة رأس الخيمة بطابع مختلف يحقق متطلبات الصحة العامة حيث أن جميع المرافق الفندقية في قرية الحمرا و جزيرة المرجان ستتحول إلى منطقة حيوية مخصصة للاستمتاع بالحدث الأبرز، لتصبح إحدى أكبر المناطق الآمنة للاحتفال بالعام الجديد في المنطقة.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال بالعام الجديد في إمارة رأس الخيمة من دون حضور جماهيري للعامة حيث تم تخصيص الاحتفال لنزلاء الفنادق ورواد المطاعم المحيطة بموقع الحفل بالإضافة إلى حاملي تذاكر الحفلات و سكان قرية الحمرا و جزيرة المرجان وأعضاء فرق العمل حاملي التصاريح وحاملي تذاكر المطاعم والحفلات، إلى جانب كادر العمل الأساسي المسؤول عن تنظيم الألعاب النارية وذلك حفاظاً على الصحة العامة، نظراً للظروف العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.. وسيتم بث العروض المبهرة للألعاب النارية المعتادة لتستقطب أنظار العالم أجمع في جزيرة المرجان على الهواء مباشرةً عبر القنوات التليفزيونية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي .raknye.com وبينت اللجنة ان تنظيم الحدث بشكل استثنائي هذا العام استغرق تخطيطاً شاملاً وتعاوناً وثيقاً جمع العديد من الجهات الرسمية الحكومية المحلية و الاتحادية و الشركات الخاصة ذات الصلة وتهدف الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بالدرجة الأولى إلى المحافظة على صحة وسلامة جميع طواقم العمل و مرتادي فنادق الإمارة و زوارها وأفراد مجتمع إمارة رأس الخيمة، والمحافظة في الوقت نفسه على التنافسية السياحية لإمارة رأس الخيمة التي ترسخ مكانتها مجدداً كعاصمة السياحة الخليجية 2021.

وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة للاحتفال : إن ظروف جائحة كوفيد-19 فرضت علينا التعامل مع احتفالات رأس السنة بأسلوب جديد وطموح، حيث سيتم تصوير وبث العرض بشكل فريد يتيح للجمهور الاستمتاع بمتابعة العرض من منازلهم..

و تتضمن الفكرة الأبرز في هذا العرض المباشر بث رسالة الأمل والتفاؤل إضافة إلى الفخر بالإنجازات و مواصلة ترسيخ مكانة الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص في مواجهة التحديات ،و نتوجه بالشكر الجزيل للجمهور الذي أثرى تجاربنا السابقة وندعوهم لمواصلة الحضور ولكن بشكل مختلف ومميز فرضته علينا الجائحة حيث قررت اللجنة بث العرض على شبكات التيلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من الساعة 11:45 مساءً.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة حرصها على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع حيث تم وضع أقصى الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لافتة إلى أن الاحتفال سيراعي الظروف الحالية بسبب الجائحة وستكون هناك متابعة دقيقة للكثافة العددية في المرافق الفندقية في قرية الحمرا وجزيرة المرجان والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية و المحافظة على مسافات الأمان والتباعد الجسدي الموصى به حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

وكشفت اللجنة العليا عن إغلاق شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي بالاتجاه الى جزيرة المرجان وذلك اعتبارا من الساعة 2 بعد الظهر يوم 31 ديسمبر 2020 حيث سيتمكن نزلاء الفنادق و رواد المطاعم وسكان الجزيرة وحاملي التصاريح بالتوجه الى المرافق الفندقية والسكنية فقط.

كما أعلنت اللجنة الغاء جميع الفعاليات العامة المعتادة بناء على مستجدات الوضع الصحي من بينها إغلاق منصات المشاهدة العامة ، وإغلاق الشاطئ العام على الشارع الواصل بين قرية الحمرا و جزيرة المرجان، وإغلاق الشاطئ البحري العام مقابل مساكن أبراج المارينا في قرية الحمرا ، وإغلاق منطقة المواقف العامة التي كانت تقام ضمن احتفالات العام الجديد وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالإضافة إلى الغاء كافة الفعاليات العامة في الشواطئ ومنطقة الألعاب في جزيرة المرجان.

تجدر الإشارة إلى أن إمارة رأس الخيمة نجحت بتسجيل رقمين قياسيين في “غينيس للأرقام القياسية” خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، عن فئتي “أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد” و”أطول شلال من الألعاب النارية” بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من “غينيس للأرقام القياسية”، وارتفع بذلك عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في “غينيس” إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فقط.