إطلاق حملة ترويجية للسياحة في ألمانيا

كشف المجلس الوطني الألماني للسياحة GNTB عن إطلاق حملة ترويجية بعنوان “مدن ألمانية لقضاء صيف 2021″، التي تتمحور حول الاستمتاع بجمال الطبيعة الألمانية الخلابة وتقدم باقةً من العروض الترفيهية المستدامة، وذلك في إطار جهود المجلس المبذولة لتشجيع حركة السياحة في المناطق الحضرية خلال صيف 2021. ويعمل المجلس، الذي أطلق هاشتاج GreenSummerStories# الخاص بالحملة، على جذب انتباه السيّاح نحو عروض الوجهات البديلة بعيداً عن المناطق السياحية المعروفة، وذلك عبر تعريفهم بالوجهات السياحية المحلية التي تضم الطبيعة الخضراء والمتنزهات والأنشطة الترفيهية المتاحة في محيط الوجهات الحضرية.

وفي هذا الإطار علقت بيترا هيدورفر، الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة، قائلة: “أثرّت جائحة كورونا بشكل خاص على أنشطة السياحة في المدن، والتي تشكل جزءاً مهماً من حركة السياحة الوافدة إلى ألمانيا. وانسجاماً مع الحاجة المتزايدة لتوفير معايير الأمن والسلامة الخاصة بالضيوف الأجانب، سيتمحور التركيز في العام المقبل على تجارب المدن المستدامة الجديدة من خلال حملة “مدن ألمانية لقضاء صيف 2021″ . ونعمل على إطلاق توجهات جديدة وباقة من العروض المميزة في المناطق المحيطة بالمدن لجذب السياح الدوليين، حيث تتمحور أنشطتنا الترويجية حول التعريف بألمانيا كوجهة سياحية، وتقديم أفكار مميزة لعملائنا تساعدهم في تخطيط رحلاتهم في العام القادم”.

Germany has over 25,000 castles, it would take 69 years to visit them all. (1 / day) pic.twitter.com/dITuwM3eQG — The Traditionalist (@seeking_Trad) November 30, 2020

وسترتكز الحملة على خمسة محاور أساسية، هي: محور “الطبيعة والمدينة” الذي يسلط الضوء على طيف واسع من الأنشطة والوجهات الطبيعية داخل المدن وفي المناطق المحيطة بها؛ ومحور “زيارة المعالم الحضرية” للتعريف بالمعالم الأقل شهرة في المدن الكبيرة والصغيرة؛ ومحور “الرومانسية” الذي يقدّم دليلاً للاستمتاع بتجارب حالمة فريدة؛ ومحور ” الفن و الثقافة” الذي يغطّي كافة جوانب الثقافة والتقاليد والعادات وصولاً إلى التجارب الفنية العصرية؛ ومحور “الترفيه” الذي يشجع على السفر إلى ألمانيا للاستمتاع بالفعاليات الصغيرة والكبيرة التي ستقام خلال عام 2021.

وتابعت بيترا هيدورفر قائلة: “نجح العديد من شركاء القطاع السياحي الألماني في مواكبة الاحتياجات الجديدة للعملاء في ظلّ جائحة كورونا، وسنعمل من خلال حملتنا على الترويج لهذه العروض بشكل خاص ضمن الأسواق والمجموعات المهتمة بالسياحة وزيارة ألمانيا”.

وتتضمن العناصر الرئيسية للحملة المواقع السياحية المصغّرة التي تشكل مراكز تقديم معلومات قيّمة لتعريف السياح بالمناطق التي تستحق الزيارة في ألمانيا، حيث توفر محتوىً مرئياً من الصور ومقاطع الفيديو المخصصة، وتنطوي على اتصالات رقمية مع جميع الأسواق الدولية، كما تتعاون مع المنصات العالمية للسياحة والسفر مثل تريب أدفايزر. ويعمل شركاء القطاع السياحي الألماني، مثل دليل المدن الساحرة، والمعالم التاريخية في ألمانيا، والمواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، على تقديم عروض خاصة تلبي متطلبات ورغبات المسافرين بالشكل الأمثل في ظل الظروف الحالية، ما يتيح للزوّار الأجانب استكشاف المدن بطريقة فريدة، والتعرف على أماكن طبيعية مميزة تمتاز بالهدوء والاستدامة، كتلك التي يمكن الوصول إليها بالدراجة.