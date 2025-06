إطلاق حملة ترويجية للسياحة في ألمانيا

كشف المجلس الوطني الألماني للسياحة GNTB عن إطلاق حملة ترويجية بعنوان “مدن ألمانية لقضاء صيف 2021″، التي تتمحور حول الاستمتاع بجمال الطبيعة الألمانية الخلابة وتقدم باقةً من العروض الترفيهية المستدامة، وذلك في إطار جهود المجلس المبذولة لتشجيع حركة السياحة في المناطق الحضرية خلال صيف 2021. ويعمل المجلس، الذي أطلق هاشتاج GreenSummerStories# الخاص بالحملة، على جذب انتباه السيّاح نحو عروض الوجهات البديلة بعيداً عن المناطق السياحية المعروفة، وذلك عبر تعريفهم بالوجهات السياحية المحلية التي تضم الطبيعة الخضراء والمتنزهات والأنشطة الترفيهية المتاحة في محيط الوجهات الحضرية.

وفي هذا الإطار علقت بيترا هيدورفر، الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة، قائلة: “أثرّت جائحة كورونا بشكل خاص على أنشطة السياحة في المدن، والتي تشكل جزءاً مهماً من حركة السياحة الوافدة إلى ألمانيا. وانسجاماً مع الحاجة المتزايدة لتوفير معايير الأمن والسلامة الخاصة بالضيوف الأجانب، سيتمحور التركيز في العام المقبل على تجارب المدن المستدامة الجديدة من خلال حملة “مدن ألمانية لقضاء صيف 2021″ . ونعمل على إطلاق توجهات جديدة وباقة من العروض المميزة في المناطق المحيطة بالمدن لجذب السياح الدوليين، حيث تتمحور أنشطتنا الترويجية حول التعريف بألمانيا كوجهة سياحية، وتقديم أفكار مميزة لعملائنا تساعدهم في تخطيط رحلاتهم في العام القادم”.

Germany has over 25,000 castles, it would take 69 years to visit them all. (1 / day) pic.twitter.com/dITuwM3eQG

— The Traditionalist (@seeking_Trad) November 30, 2020