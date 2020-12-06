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Posted inسياحة

طائرة خاصة لنقل نجمة بريطانية لافتتاح فندق في القاهرة

افتتح مؤخرا فندق دبليو ريزيدنس التابع لفنادق ماريوت، وشهد الافتتاح في القاهرة حضور النجمة البريطانية ريتا أورا وعمرو دياب،

محرر في الموقع by محرر في الموقع
طائرة خاصة لنقل نجمة بريطانية لافتتاح فندق في القاهرة
نشرت الشركة التي نظمت الحفل صورا على صفحتها على فيسبوك

نقلت صحف بريطانية إن النجمة تقاضت مبلغا من 6 أصفار لقاء السفر من بريطانيا في طائرة خاصة إلى مصر لتقديم حفلة لها والعودة إلى بلادها مخالفة قيودا مشددة على حرية الحركة حيث عادت وأحيت حفل عيد ميلادها بحسب ما كشفته صحيفة ميل اون صندي، التي ذكرت أن أورا سافرت يوم 21 نوفمبر إلى مصر لافتتاح فندق وعادت في اليوم التالي دون الخضوع للعزل الصحي لمدة 14 يوما بل أقامت حفلة يوم 28 نوفمبر.

وأحيت النجمة ريتا أورا حفلة خاصة بافتتاح فندق فى مصر، وقامت بأداء مجموعة من اشهر أغانيها في أول خفل لها في مصر، وشاركها فى الحفل النجم المصري عمرو دياب والذى ظهر ليغني عددا من أشهر أغانيه .

ونشرت الشركة التي نظمت الحفل صورا على صفحتها على فيسبوك ويظهر فيها عمرو دياب والنجمة ريتا أورا.

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