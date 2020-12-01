سلطنة عُمان تستأنف إصدار التأشيرات السياحية وعودة كامل موظفي القطاع الحكومي

أعلنت سلطنة عُمان عن استنأف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.

واستأنفت عُمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر تشرين الأول ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل بحسب رويترز.

كما قرر المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، على أن تصدر التفاصيل تباعا.

وأشارت وكالة الانباء العمانية إلى القرار الذي صدر في اجتماع وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي مترأسا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) واللجنة المنبثقة عنها والتي تعنى بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وذلك بضوء الانخفاض الملموس في أعداد المصابين والمتوفّين في السلطنة، إضافة إلى انخفاض أعداد المنّومين في أجنحة المستشفيات وأسرّة العناية المركزة.



وقد قررت اللجنة العليا إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بدءًا من يوم الأحد 20 من ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 6 من ديسمبر 2020م، وتهيب بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

وعلى صعيد استئناف الأنشطة الاقتصادية أعمال القطاع الخاص قررت اللجنة العليا السماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة، شريطة أن يكون قدوم السيّاح في إطار أفواج سياحيّة منظمّة من قبل الفنادق والشركات السياحية.. كما قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة لاحقا.