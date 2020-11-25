افتتاح أول منتجعات العنوان على الواجهة البحرية في ديسمبر

أعلنت العنوان للفنادق والمنتجعات عن قرب افتتاح منتجع شاطئ جميرا في قلب “ذا بيتش” و”جميرا بيتش ريزيدنسز”؛ وهو أول منشأة ضيافة تابعة لمجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات على الواجهة البحرية.

ويتوقع افتتاح المنتجع في ديسمبر 2020. ويساهم هذا المشروع، الذي طورته شركة “العين القابضة”، في رسم أفق مميز لمنطقة شاطئ جميرا مع بناء استثنائي مؤلف من برجين متطابقين بارتفاع 77 طابقاً لكل منهما، ويتصلان في الأعلى بأطول جسر معلق مأهول في العالم. علاوةً على ذلك، فإن هذا المشروع المميز مرشّح لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأعلى مسبح مفتوح مصمم على طراز “إنفينيتي” في العالم.

ومع افتتاح باب الحجز الآن للإقامة في العنوان منتجع شاطئ جميرا اعتباراً من ديسمبر، قال كريس نيومان، المتحدث باسم مجموعة إعمار للضيافة: “نحن متحمسون جداً لتقديم تجربة ’العنوان‘ في أولى منشآتنا الفندقية على الواجهة البحرية، خصوصاً وأنها تقع في واحد من أكثر الأماكن التي يحبها المقيمون والسياح في مدينة دبي. ويبشّر العنوان منتجع شاطئ جميرا ضيوفه بتجارب لا تنسى مع العديد من المطاعم والمقاهي المميزة، وسبا فاخر حائز على جوائز، بالإضافة إلى عروض الغرف الفاخرة والإطلالات الرائعة على الشاطئ”.

وما تزال الفرصة قائمةً لشراء واحدةٍ من الشقق المحدودة المتبقية. ويقدم العنوان منتجع شاطئ جميرا كذلك مفاهيم فاخرة لتناول الطعام عبر مجموعة من الخيارات الفريدة التي تلبي جميع الأذواق والمناسبات؛ ومنها مطعم “زيتا سيفنتي سفن” الذي يضم أعلى مسبح مفتوح من طراز “إنفينيتي” في العالم مع إطلالة لا مثيل لها على البحر، وجزيرة بلو ووترز، ونخلة جميرا.