السعودية: إطلاق باقة جديدة من الأنشطة للسياحة المحلية

أعلنت “المسافر”، العلامة التجارية البارزة لوحدة سفر الأفراد في مجموعة “سيرا”، عن إطلاق باقة جديدة من أنشطة السياحة المحلية التي يمكن حجزها عبر المنصات المتعددة التابعة للعلامة، في خطوة تهدف إلى إثراء عروض السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتوفير مجموعة متنوعة من الوجهات المحلية التي يمكن لسكان المملكة استكشافها بدلًا من السفر للخارج، مع التركيز على التجارب الثقافية وسياحة المغامرات.

وتضم قائمة الأنشطة التي يمكن حجزها عبر منصات العلامة متعددة القنوات تشكيلة متنوعة من الجولات السياحية والمعالم في مختلف أنحاء المملكة، اختارها مستشارو السفر المتخصصون في “المسافر” بدقة وعناية لتوفير تجارب مصممة خصيصًا وفريدة من نوعها. ويأتي إطلاق هذه الباقة دعمًا للجهود التي تبذلها المملكة في سبيل توسيع بنيتها التحتية السياحية وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسياحة والترفيه على الصعيدين المحلي والإقليمي. وتعد هذه الأنشطة السياحية من أولى العروض على مستوى المملكة والتي تقدم جولات محلية مخصصة تتيح للسكان استكشاف معالم المدن السعودية مجددًا، والتعرف على المشهد المتنامي الذي توفره المملكة للتجارب الثقافية وسياحة المغامرات من منظور جديد.

وفي إطار استراتيجيتها المتواصلة لدعم وتنمية قطاع السياحة الداخلية، تحرص “المسافر” على التعاون مع شركات السياحة الصغيرة والمتوسطة لتوفر لها مدخلًا أوسع للسوق المحلية عبر شبكة العلامة. وعلاوة على تقديم الأنشطة التي يوفرها أبرز مشغلي الجولات السياحية المحليين، أعدّت “المسافر” قائمتها الخاصة من الأنشطة المصممة بالاستفادة من خبرتها الواسعة بالسوق المحلية، وبهذا تتيح العلامة لسكان المملكة التعرف أكثر على معالم بلدهم وتوفر لهم مجموعة متميزة من استشارات السفر والإرشادات المتعلقة بالسلامة والإجراءات الاحترازية.

وبدءًا من الجولات الثقافية في مدينة الرياض وجولات استكشاف معالم جدّة القديمة سيرًا على الأقدام، وصولًا إلى مغامرات المشي بين ربوع جبل الشفا بالطائف وممارسة رياضة الغوص في أملج، توفر قائمة الأنشطة المحلية مجموعة متنوعة من الخيارات مثل الرحلات لمدة يوم كامل، وجولات الاستكشاف وتذاكر الدخول إلى المعالم السياحية، لتتيح للمقيمين تخطيط رحلاتهم أو تجاربهم المثالية ضمن مدنهم أو في أنحاء المملكة بمنتهى السلاسة والسهولة، إضافة إلى تمكينهم من تعريف زوارهم من الأصدقاء والأقارب بأفضل الوجهات السياحية التي توفرها مدنهم والمملكة ككل.

وفي هذا السياق، قال فهد بن محمد العبيلان نائب الرئيس- قطاع التجزئة في “المسافر”: “انطلاقًا من موقعنا كأبرز علامات السفر متعددة القنوات على مستوى المملكة، ندرك في ’المسافر‘ الأهمية المتنامية التي تحظى بها السياحة الداخلية في ضوء الظروف العالمية والقيود المفروضة على السفر الدولي. وقد أتاحت لنا خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتعمقة بالسوق السعودية فرصة إعداد قائمة متميزة من الأنشطة الداخلية التي يمكن حجزها عبر قنواتنا المتعددة، بما فيها مراكز الاتصال والتواصل عبر ’واتساب‘ ومستشاري السفر في متاجرنا، وكذلك عبر تطبيقنا وموقعنا الإلكتروني. فمن خلال هذه القائمة، نهدف إلى منح سكان المملكة فرصة استكشاف بلدهم العريق من جديد والتمتع بالخيارات السياحية الوفيرة فيها، وخاصة على صعيدي التجارب الثقافية وسياحة المغامرات. ويمكن حجز هذه الأنشطة بمنتهى السهولة أثناء التنقل أو التخطيط مسبقًا والبدء باستكشاف مناطق المملكة المتنوعة والخيارات السياحية الغنية التي توفرها من منظور جديد”.

ويأتي إطلاق قائمة الأنشطة الجديدة في أعقاب الباقات المحلية التي أطلقتها “المسافر” مطلع هذا العام ووفرت لسكان المملكة مجموعة متنوعة من التجارب ومسارات الرحلات الملهمة لتشجيعهم على استكشاف وجهات المملكة من جديد. ولإثراء هذه القائمة الجديدة، تعتزم “المسافر” إضافة المزيد من التجارب والأنشطة المخصصة التي تشمل كافة أنحاء المملكة.