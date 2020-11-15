احتفالات ديوالي في دبي تشمل أنشطة الترفيه العائلي وعروض النوافير الراقصة

تحتفي دبي بمهرجان الأضواء “ديوالي” لهذا العام من خلال العديد من الفعاليات التي تركز على المأكولات المتنوعة ومفهوم العائلة والصداقة، ويشمل ذلك عروض النوافير الراقصة وعروض الضوء وعروض التسوق وغيرها الكثير من الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية في مختلف أنحاء المدينة.

وتشكل احتفالات مهرجان ديوالي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فرصةً لسكان دبي وزوارها للاستمتاع بالطقس الرائع في فصل الشتاء، واستكشاف المزارات والمعالم الأكثر شهرة على مستوى المدينة. ويحتفي المهرجان بالثقافات والتقاليد المتنوعة لسكان دبي وزوارها.

وتقدم القرية العالمية العديد من الاحتفالات المتميزة التي تتسم بطابع المرح بمناسبة مهرجان الأضواء، حيث يستعرض الجناح الهندي في القرية التقاليد والثقافة والمأكولات الهندية الأصيلة في دولة الإمارات. وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة التسوق للحصول على سلع فريدة من نوعها وهدايا خاصة من أكثر من 240 منفذ بيع تقدم أرقى المصنوعات اليدوية الهندية والأدوات المنزلية والهدايا التذكارية والإكسسوارات والتحف، مع الاستمتاع أيضاً بالعروض الثقافية الرائعة. ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بالمأكولات الهندية الشهية في مجموعة كبيرة من المطاعم والأكشاك، بالإضافة إلى الباعة الذين يقدمون المأكولات السريعة.

وتشمل أبرز احتفالات هذا العام في القرية العالمية والتي تتبع جميع إرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي، عروض “أبسوليوت بوليوود” الخاصة والتي تحمل طابع بوليوود وتشمل 16 فناناً استعراضياً يقومون بعرض إبداعاتهم على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، بالإضافة إلى عرض “لايتس كاميرا أكشن بوليوود!” الذي يأخذ زوار القرية العالمية في رحلة وراء الكواليس لتسليط الضوء على صناعة عدد من أبرز أفلام السينما الهندية، ويتميز هذا العرض بالتأثيرات المذهلة والتفاعل على خشبة المسرح بين الفنانين والجمهور ويقام مرتين يومياً.

وسيلتقي عشاق برنامج الرسوم المتحركة باللغة الهندية “تشوتا بيم”، بعددٍ من الشخصيات المحبوبة لديهم إلى جانب عدد من الشخصيات المفضلة لدى الأطفال مثل “بي جيه ماسكس” و”بن آند هولي” و”بيتر رابت” و”أوكتانوتس” و”كير بيرز” في مسرح الأطفال، في ما تقدم مجموعة من الفنانين الاستعراضيين من بوليوود عروضاً مفاجئة في جميع أنحاء القرية العالمية.

وسيقام عرض موسيقي للألعاب النارية يحمل طابع بوليوود أيام الخميس والجمعة من الساعة 9 مساءً، وسيستمتع الزوار بمشاهدة ثلاثة عروض يومياً لنافورة القرية العالمية التي تدمج الماء والنار معاً. وتضم منطقة “كرنفال” التي تحظى بشعبية كبيرة في القرية العالمية أكثر من 160 لعبة ركوب مبهجة وألعاب تعتمد على المهارات ومناطق جذب عائلية، في ما يمكن للجمهور الاستمتاع بعرض “ميشن سبيد” الذي يُقام مرتين يومياً ويضم العديد من المغامرات والحيل المتنوعة التي يغلب عليها طابع التشويق والإثارة.

ويمكن للزوار الذين يبحثون عن خيارات تناول الأطعمة الهندية الأصيلة والشهية الاستمتاع بوجبات نباتية وغير نباتية في مطعم “غراند باربيكيو” ومأكولات شمال الهند في “قرية البنجاب” ومأكولات سريعة في “تشات بازار” والخبز اللذيذ وغيره الكثير في “إيفريثينغ باراتا” والحلويات التقليدية في “كولفيليشس”.

وتقدم دبي فستيفال سيتي عرضين جرى تصميمهما خصيصاً للاحتفال بمهرجان ديوالي في إطار عرض “تخيل” الذي حطم الأرقام القياسية. وسيستمتع زوار فستيفال باي بالألوان والأضواء والأصوات وغيرها الكثير من المؤثرات مع عروض “حديقة هاتيز” و”جاي هو” التي تُقام يومياً من الساعة 6:30 مساءً وحتى 21 نوفمبر. ويحكي عرض “حديقة هاتيز” قصة رائعة لفيل صغير حققت نجاحاً كبيراً بين الأطفال والآباء على حد سواء، وذلك من خلال الإسقاطات والمؤثرات الصوتية التي استخدمت فيها تقنيات حديثة ومتطورة. وستضفي أغنية “جاي هو” التي ظهرت في فيلم “سلامدوغ مليونير” وتعد واحدة من أشهر أغاني بوليوود على الإطلاق، أجواء من المرح بين الزوار في دبي فستيفال سيتي الذين سيقومون باستكشاف الأنشطة والعروض الترويجية المتاحة بمناسبة مهرجان ديوالي.

وفي إطار الاحتفال بمهرجان الأضواء لهذا العام، يقدم عرض “لا بيرل” مجموعة رائعة من باقات التذاكر والإقامة الفندقية للعائلات والأصدقاء الذين يتوقون لمشاهدة العرض المسرحي الأكروباتي الأكثر إثارة في دبي. وتبدأ أسعار العروض من 119 درهماً إماراتياً لمقعدين عاديين وتصل إلى 499 درهماً إماراتياً لمقعدين من فئة كبار الشخصيات، وتشمل جميع الباقات وجبات فيشار خفيفة مجانية. ويمكن للضيوف أيضاً حجز باقة الإقامة الخاصة بهم في فندق “في هوتيل دبي، كوريو كوليكشن باي هيلتون” والتي تشمل تذكرتين لحضور العرض مع وجبة خفيفة من الفيشار أو الناتشوز بالإضافة إلى مشروب غازي وغرفة فندقية مجانية، فضلاً عن خصم بقيمة 25 بالمئة في أي مطعم بالفندق. وتبدأ الأسعار من 583 درهماً إماراتياً للباقة البرونزية، وتصل إلى 943 درهماً إماراتياً لباقة كبار الشخصيات والتي تأتي مع ترقية لجناح فندقي. ويُقام عرض لا بيرل مرتين يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً و9:30 مساءً.

للمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان الأضواء “ديوالي” في مختلف أنحاء دبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.visitdubai.com/ar/ .