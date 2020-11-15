السعودية تصدر مسودة تنظيم جديد لتراخيص الفنادق السياحية

أعلن مستشار الاستثمار بوزارة السياحة عبدالمجيد الناصر، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح مسودة تنظيم جديد لتراخيص الفنادق المستثمرين لأخذ مرئياتهم بشأنها.

وأوضح أن صندوق التنمية السياحي بصدد إطلاق برنامج جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالربع الأول لعام2021، منوها بأن للصندوق مجلس إدارة خاصا، رغم أنه تابع للوزارةوهو يقوم باعتماد عمليات تمويل تبدأ بنسبة 50%، وتصل إلى 70% لبعض المشاريع المتوسطة والكبيرة، فيما يتم تمويل المشاريع الصغيرة عبر برنامج كفالة وصندوق التنمية الاجتماعي.

واستعرض الناصر خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر فرعها بالقطيف عبر (zoom) الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وآليات تعاون القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق القطاع السياحي ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول2030، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100مليون زائر، وتوفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية، ودعم القطاع الخاص المحلي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، منوها بأن الاستراتيجية الوطنية للسياحة من شأنها الرقي بصناعة السياحة بمختلف مفرداتها وتطويرها كرافد أساس للاقتصاد الوطني ومصدر مستقبلي يعزز الإيرادات.

#وزارة_السياحة تتطلع لاستقبال مرئيات العموم حول مسودة لائحة مرافق الايواء السياحي ومعايير تصنيفها وذلك عبر الرابط التالي:https://t.co/9e1Oew2pXJ pic.twitter.com/2CWq5BEapN — وزارة السياحة (@Saudi_MT) November 12, 2020