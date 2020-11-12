الترويج للشارقة وجهة سياحية بافتتاح فندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند”

افتتحت مجموعة بارسيلو الإسبانية للفنادق فندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند”، والذي كان يُعرف سابقًا باسم فندق “الشارقة جراند”، والذي سوف يقدم خدمات فندقية عالية المستوى تشكل إضافةً غنيةً لمشهد الضيافة في إمارة الشارقة، ويرحب فندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند” بالضيوف والزائرين تحت إدارة مجموعة بارسيلو للفنادق، وقد تم الانتهاء من عمليات تجديد الفندق وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة التي يتميّز بها برنامج “بارسيلو وي كير”.

هذا وقد تمت عمليات إعادة تصميم وتجديد كامل مبنى الفندق الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1977، وهو يشكل معلماً شهيراً يحمل إرثًا فريدًا في الشارقة مع إطلالته المباشرة على الخليج العربي، وبناءً عليه تم ابتكار التفاصيل الأنيقة والتصميمات الواسعة والألوان الزاهية والمحايدة التي تذكر بحياة الشاطئ، وذلك بدايةً من الغرف والمرافق وانتقالاً إلى الردهة والأماكن العامة في الهواء الطلق، وقد ابتكر المصممون صرحاً حيويًا يقدم مزيجاً من الثقافة والحداثة.

يضم فندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند” 221 غرفةً فسيحةً تضم شرفةً خاصةً توفر إطلالات بانورامية على بحر الخليج العربي أو مدينة الشارقة، ويشمل الفندق أقساماً مخصصةً لخدمات الصحة والعافية ومركزًا للّياقة البدنية، وغرف اجتماعات ومساحات مخصصة للأطفال، ويمتلك الفندق شاطئه الخاص على ساحل الشارقة، ويقع الفندق بالقرب من مدينة دبي ومن مطاري دبي والشارقة الدوليين، وبالقرب من مربى الشارقة للأحياء المائية ومركز صحارى للتسوق، وبذلك يعتبر الفندق خياراً مثالياً لرحلات العمل والترفيه.

وحول الافتتاح الجديد، قال نيستور ديل تورو بينيتيز، المدير العام والمدير التنفيذي في فندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند”: “نحن متحمسون للغاية لافتتاح فندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند”، وللعودة الرسمية لمبنى الفندق العريق إلى خارطة سوق السياحة والضيافة في الشارقة بشكل حيوي ومتجدد، ونحن نتطلع للترحيب بالضيوف في فندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند” “.

وأضاف نيستور: “وكجانب أساسي من استراتيجية الفندق الجديد، قام فندق “أوكسيدنتال الشارقة جراند” بإطلاق مبادرة برنامج “#العيش_في_الشارقة”، وتهدف هذه المبادرة إلى التواصل مع سكان الشارقة والسلطات المحلية للترويج للمدينة كوجهة سياحية وتجارية وترفيهية على مستوى السكان المحليين والمسافرين الدوليين”.