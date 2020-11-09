انتعاش سوق السفر، بعد جائحة كوفيد-19 في دولة الإمارات العربية المتحدة

مما لا شك به أن جائحة كوفيد-19 قد غيرت الكثير من جوانب حياتنا؛ وأرغمت الكثيرين على الجلوس في المنزل ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي إلى هذه الجائحة غير المسبوقة؛ وقيدت حريتنا في التنقل والسفر. وبما أن مسألة الحفاظ على الصحة تتصدر الأولويات وتأتي قبل كل شئ؛ فإن الأفراد قد تكيفوا مع الروتين الجديد المحدود. ومع ذلك، بعد أن قضوا أكثر من عدة أشهر تحت الإغلاق الوقائي، فإنهم الآن يتوقون إلى التغيير والسفر والاستمتاع بتجارب جديدة بعيداً عن الأجواء اليومية.

وقد شهدنا تطورات جديدة في حركة السفر مؤخراً، حيث بدأ الأفراد في التخطيط للسفر لزيارة الأهل والأصدقاء خاصة بعد فترة الإغلاق لأشهر متتالية. وبدأت حركة السفر تعود رويداً رويداً في معظم دول العالم من بينها دولة الإمارات. وتبذل شركات خدمات السفر في دولة الإمارات جهودًا كبيرة لتعزيز ثقة المسافرين بعد عودتهم للسفر بعد هذه الجائحة غير المسبوقة. وقد تصدرت السلامة والصحة الأولوية بالنسبة للمسافرين وشركات الطيران والفنادق على حد السواء. ومن الأمثلة على ذلك، الجهود التي بذلتها الاتحاد للطيران مؤخرًا لتصبح تكلفة فحص الكورونا ضمن التذكرة وتركيب أكشاك لإجراءات السفر الذاتية من قبل طيران الإمارات. كل ذلك هو خير دليل على النطاق الذي يتحد فيه نظام السفر البيئي لجعل السفر أكثر أمانًا وراحة؛ كل ذلك يتم مجاناً في الوضع الطبيعي الجديد.

ربما لا تعود مستويات السفر مثل ما كانت عليه قبل الجائحة حتى يتم طرح اللقاح. لكن لا يزال من المبكر تحديد الشكل الذي ستبدو عليه التغييرات السفر على المدى الطويل. إلا أن هناك بعض التوجهات الناشئة وسط الوضع الطبيعي الجديد الذي نعيشه.

السياحة المحلية: في ظل عودة حركة السفر الدولي مع الإعلان عن أخبار وتطورات جديدة بشأن السفر يومياً. فمن المرجح أن يسعى عشاق السفر إلى قضاء عطلات نهاية الأسبوع والرحلات القصيرة داخل محيط دولتهم في بادئ الأمر. وهذا يعني بطبيعة الحال تعزيز التركيز على السفر الداخلي؛ وهي فرصة يجب على الإمارات العربية المتحدة اغتنامها. ومنذ دخولنا في السوق الإماراتي، شهدنا عبر منصتنا MakeMYTrip زيادة أسبوعية في عمليات البحث والحجوزات الخاصة بالإجازات والعطلات الطويلة في دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان.

الإقامة الفندقية لفترة ما / الإجازات الصغيرة: ستتحول العطلة العائلية الكبيرة التي كان يقضونها العائلات إلى عدة إجازات صغيرة. ومع تأجيل العديد من الرحلات الترفيهية الطويلة، سوف تتحول العطلة السنوية الآن إلى عطلات قصيرة تشجع عشاق السفر لاستكشاف عطلات نهاية الأسبوع أو لقضاء وقت للاسترخاء، أو الاستمتاع بأماكن الإقامة البديلة مثل الفيلات الخاصة الفاخرة أو إيجارات العطلات أو المنتجعات الراقية التي تمنح راحة البال والآمان والتباعد الاجتماعي

المرونة في التعامل مع الخيارات الأرخص: لقد أحدث تفشي جائحة كوفيد-19 اضطراب غير مسبوق للمسافرين. فعلى الصعيد العالمي، حرصت شركات الطيران والفنادق وإيجارات العطلات وشركات السفر عبر الإنترنت وجميع الشركات المرتبطة بالسفر على دعم العملاء خاصة أولئك الذين أجروا حجوزات سفر ثابتة ولم تكن هناك مرونة في تغيير الحجوزات. سوف تؤثر الجائحة بشكل كبير على زيادة الطلب على العروض المرنة حيث سيقدر المسافرون المرونة في إلغاء الحجوزات أو تعديلها أكثر من أي وقت مضى.

جدير بالذكر أن قطاع السياحة لم يتعرض لهذه التحديات والتغيرات من قبل كما حدث في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19. في حين أن المناطق السياحية المعروفة كانت تبدو مهجورة في معظم هذا العام حتى الآن، فإن حركة السياحة تعود ببطء ولكن بثبات. والآن من الضروري- سواء بالنسبة للمسافرين وشركات السفر على حد سواء – ضمان إعادة بناء السفر بطريقة آمنة ومسؤولة من خلال اتخاذ جميع تدابير السلامة المحددة لاحتواء تفشي الفيروس وضمان التعافي المستدام للسفر.