دبي: عروض إقامة فندقية طويلة لرجال الأعمال

أعلن فندق “جراند كوزموبوليتان دبي”، وجهة الخمس نجوم الواقعة في قلب مدينة دبي بالقرب من مول الإمارات، عن إطلاقه عرض الإقامة الطويلة في غرف الفندق سوبيريور الفاخرة والواسعة، والذي يتضمن حزمة من أجود الخدمات الفندقية بتكلفة 5,999 شهرياً، والتي تناسب مسافري الترفيه والأعمال على حد سواء، ويعتبر العرض الشهري بديلاً ًعن استئجار الشقق خلال الوقت الحالي.

هذا وتتضمن حزمة الإقامة الطويلة حصول الضيوف على خدمات مكتب الاستقبال والعناية بالغرف على مدار 24 ساعة، وعلى خدمة تنظيف الغرف مرتين أسبوعياً، إلى جانب خدمة الاتصال السريع بالإنترنت، وعلى موقفٍ مجانيٍ مخصص لركن السيارات، وسوف يتمكن الضيوف من الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها الفندق خلال فترة إقامتهم الطويلة، ومنها استخدام كافة مرافق الترفيه والاستجمام في الفندق بما فيها حوض السباحة اللامتناهي في سطح الفندق والنادي الرياضي وغرف البخار والساونا، إلى جانب الحصول على خصم 30% لاستخدام خدمة غسيل الملابس في الفندق، ولتناول مختلف أصناف الأطعمة العالمية والاستمتاع بالمشروبات التي تحضّر في مطاعم ومقاهي الفندق.

يجسد فندق “جراند كوزموبوليتان دبي” المعنى الحقيقي للملاذ العائلي، حيث يمرح الصغار في حوض السباحة الخاص بالأطفال، أو في أماكن اللعب الخارجية المخصصة لهم أو في غرفة الألعاب الإلكترونية، فيما يخوض الكبار تجربة استجمام مميزة في حوض السباحة اللامتناهي، والذي يتمتع بإطلالات بديعة على المدينة من موقعه على السطح، أو في مركز “دريم ووركس سبا” الصحي الذي يضم ستة أجنحة مخصصة لجلسات التدليك وغرفة بخار وساونا، أو في صالة اللياقة البدنية “ماتريكس” التي تفتح أبوابها لاستقبال الضيوف على مدار الساعة.

الجدير ذكره أن فندق “جراند كوزموبوليتان دبي” كان قد حصل مؤخراً على ضمان شركة “بيرو فيريتاس” الرائدة في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وذلك بعد أن تأكد فريق الشركة من تطبيق الفندق كافة إجراءات السلامة والصحة والنظافة ، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الوقائية المعترف بها عالمياً.