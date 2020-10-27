افتتاح فندق جديد في دبي في مطار آل مكتوم

افتتحت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال أول فروع فندق ستايبريدج سويتس في مطار آل مكتوم الواقع في دبي الجنوب.

وتقول إلشركة إن هذا الافتتاح كجزءٍ من استراتيجية العلامة في تعزيز حضورها ضمن المنطقة وإدخال علامات جديدة إلى أسواق جديدة. وتعدّ فنادق ستايبريدج سويتس العالمية إحدى أهم العلامات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال منذ عام 1997 وتسعى للارتقاء بتجربة الإقامة الطويلة من خلال طابعها السّكني الفاخر والمصممّ لمنح المسافرين من رجال الأعمال والسّياح ملاذاً مريحاً طوال فترة إقامتهم على اختلاف مدتها.

ويحتضن الفندق 262 جناحاً واسعاً بتصميمٍ عصريّ ومثالي ليواكب تطلّعات الضيوف ممن ينشدون العمل أو الاسترخاء لفترات طويلة ضمن بيئة دافئة ومريحة، ويحتلّ الفندق موقعاً مميزاً يبعد 20 دقيقة فقط عن موقع معرض إكسبو 2020 دبي.

ويوفّر الفندق لضيوفه سرعة الوصول إلى المطار ومناطق الأعمال المهمة فضلاً عن أفضل الوجهات السياحية بما في ذلك دبي باركس آند ريزورتس وذا أوتلت فيليدج مول. ويمنح الفندق ضيوفه فرصة الاختيار بين الأجنحة ذات الغرفة الواحدة أو الغرفتين وشقق الاستديو التي تمزج في تصميمها الداخلي بين اللمسات الفاخرة والأناقة العصرية لينعم الضيوف بتجربةٍ مفعمةٍ بالدفء والرّاحة. وتضمّ كل وحدة سكنية مطبخاً مجهزاً بالكامل بدءاً بالثلاجة وغسالة الأطباق والفرن وانتهاءً بمساحة عمل مميزة وغرفة جلوس مريحة.

ويمكن للضيوف بدء نهارهم مع وجبة الفطور اليومية في مطعم الفندق، كما يمكنهم تحضير الوجبات الخفيفة ومختلف الأطباق خلال اليوم ضمن المطبخ المشترك والمجهز بآلة لصنع القهوة وفرن ومشواة. ويعزز الفندق تجربة ضيوفه من خلال استضافة ذا سوشال، الفعالية المميزة للعلامة، ثلاث مرات أسبوعياً متيحاً فرصةً استثنائيةً للتواصل بين الضيوف والاستمتاع بأشهى الأطباق الخفيفة والمشروبات وسط أجواءٍ تبعث على الاسترخاء. ويحتضن الفندق مساحاتٍ رحبة ومريحة تشمل حوض سباحة في الهواء الطلق إلى جانب نادٍ صحي مجهز بأحدث المعدات، ويتيح لضيوفه باقةً مميزةً من التجارب التي تضمن الاسترخاء وتجديد الطاقة وقضاء أوقات مميزة بصحبة العائلة والأصدقاء.

وبهذه المناسبة قال شادي كنعان، المدير العام لفندق ستايبريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم:”يسعدنا افتتاح أول فندق تابع لعلامة ستايبريدج في دبي، والذي سيشكل خلال الأشهر القادمة محطّةً مميزةً للضيوف خلال معرض إكسبو 2020 ووجهةً مثاليةً على مدار العام، حيث سيحرص فريقنا على إعداد تجارب مريحة واستثنائية لجميع الضيوف على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم سواءً كانوا من رجال الأعمال أو ممن ينشدون السياحة والاسترخاء. ونسعى بالتأكيد إلى تقديم تجارب مميزة لضيوفنا وتشجيعهم على استكشاف هذا الجزء المزدهر من المدينة.”

يضمّ فندق ستايبريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم 262 جناحاً مجهزاً بالكامل ليضمن لضيوفه تجربة تجمع بين الراحة وجودة الخدمة.

يلتزم فندق ستايبريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم بتطبيق معايير برنامج واي أوف كلين الرائدة في القطاع والمتّبعة من قبل مجموعة فنادق إننتركونتيننتال، بما في ذلك مبادرة جلوبال كلين برومس، التي تمّ إطلاقها خلال شهر مايو كخطوة مكمّلة لبرنامج واي أوف كلين، وتهدف إلى رفع سوية معايير النظافة خلال جائحة كوفيد حرصاً على سلامة الضيوف. ويحرص الفندق على اتّباع مجموعة حديثة من إجراءات الخدمة والبروتوكولات المستندة إلى المبادئ العلمية بالتعاون مع كليفلاند كلينيك وإيكولاب ودايفرسي، الشركات الرائدة والخبيرة في خدمات النظافة والتعقيم، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز المعايير المتّبعة وتزويد طاقم الفندق بإجراءات الحماية المطلوبة وبالتالي منح الضيوف الثقة والطمأنينة خلال إقامتهم.