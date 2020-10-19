مع استئناف إقامة الحفلات والمناسبات في دبي منتجع ون آند أونلي رويال ميراج يفتتح مطاعمه

وتحتفل منتجعات ون آند أونلي بعودة تجارب الطعام في مواقع مميّزة إلى ربوع منتجع ون آند أونلي رويال ميراج الذي يُعَدّ واحةً منقطعة النظير على الواجهة الشاطئية حيث يستكنّ على خط ساحلي خاص ممتدّ على طول كيلومتر واحد، ومنتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة الذي يوفّر ملاذاً أنيقاً تعمّه أجواء من العزلة والطمأنينة.

ويمكنك اسكتشاف سخاء الضيافة العربية الأصيلة في منتجع ون آند أونلي رويال ميراج فيما يعيد مطعم طاجين وذا كورتياردز المشهورين فتح أبوابهما للموسم.

وسيسرك الانغماس في أجواء مغربية استثنائية والاسترخِاء مع الأصدقاء والعائلة في مساحات جلوس تقليدية على طراز المجلس بين أحضان كهوف توفر لك أجواء من الخصوصية في مطعم طاجين الذي يأخذك في رحلة إلى عالم زاخر بنكهات المغرب الآسرة.

وكل ذلك مع وصفات طعام تقليدية محضّرة بلمسة الشيف نعيمة التي تتقن فنّ مزج التوابل، والنكهات الحلوة والحامضة التي يشتهر بها المطبخ المغربي.

بعد العشاء، يستطيع الضيوف التنعّم بتجربة باعثة على الاسترخاء وتمضية أمسية من العمر يتبادلون فيها الأحاديث تحت ضياء القمر في ذا كورتياردز الذي يتباهى بموقع يحسد عليه بين أحضان الممرات المقنطرة والنوافير الأخاذة، محاطاً بأشجار النخيل الفارعة، فيما يتلذّذون بتشكيلة من اللقيمات الخفيفة مثل البيتزا المغربية، وكباب الدجاج، والشاورما، والبريوات

الكلاسيكية، ناهيك عن باقة من أصناف الشاي العربية والشيشة المحضّرة بمزيج استثنائي من النكهات.