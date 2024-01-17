“THE RIG” أول وجهة عالمية لسياحة المغامرات السعودية



أعلنت شركة تطوير متنزه النفط، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مخطط المشروع العام لمشروع “THE RIG”، الذي يعد خطوة طموحة نحو إعادة تشكيل مفهوم الرياضات البحرية وسياحة المغامرات في المملكة العربية السعودية.

وقد تم الإعلان عن هذا المشروع في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتعزيز فرص العمل المحلية.



يأتي مشروع “THE RIG” كخطوة جريئة تعكس التزام السعودية بتنويع اقتصادها وجعله أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، رائد بخرجي، أن المشروع سيقدم تجربة فريدة من نوعها للزوار، حيث سيشمل مجموعة واسعة من الخيارات السياحية والترفيهية.



تتمثل تجربة “THE RIG” في مساحة بناء تزيد عن 300 ألف متر مربع، تقع على بعد 40 كيلومترًا من الساحل وبالقرب من جزيرة الجريد وحقل البري النفطي في الخليج العربي.

ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 900 ألف زائر سنويًا بحلول العام 2032، ما يسهم في تعزيز قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة.



يتنوع محتوى المشروع بشكل ملحوظ، حيث يضم ثلاثة فنادق فاخرة بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعمًا يقدمون مجموعة متنوعة من المأكولات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المشروع على متنزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية.



وتكمل تجربة الزوار بتوفير مجموعة من الأنشطة المائية مثل مركز للغوص ومتنزه للألعاب الترفيهية والمائية، إضافة إلى مركز للرياضات الإلكترونية ومسرح تفاعلي، وساحة متعددة الأغراض.



ويتميز تصميم المشروع بأنه يستمد من مفهوم منصات النفط البحرية، مما يعكس تاريخ المملكة العريق في قطاعيّ النفط والغاز.

وتأمل الشركة أن يكون “THE RIG” واحدة من الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم، حيث يعد بتقديم تجربة ترفيهية فريدة واستثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم.

لمحة عن المستقبل الجديد لـ #سياحة_المغامرات في المملكة @THERIGsa مشروع جديد سوف يعيد تعريف مفهوم المغامرة ويقدم فرص استثمار متنوعة ويعزز مكانة المملكة العالمية في قطاع السياحة.#THERIGsa https://t.co/K9rlcIgsQx — وزارة الاستثمار (@MISA) January 17, 2024