مهرجان “نكهات من القصر ” ينطلق في قصر الإمارات 13 أبريل

ينطلق مهرجان المأكولات “نكهات من القصر” في قصر الإمارات يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري .

ودعا قصر الامارات الزوار والضيوف للمشاركة في هذه الفعاليات الرائعة للتعرف على فلسفة الطهي في مطاعم القصر العريق ذو الخمس نجوم من قبل أفضل الطهاة العالميين .

ويعد طهاة قصر الامارات الحاصلين على جوائز عالمية الضيوف والزوار باعداد اشهى الاطباق التي ترضي كافة الاذواق .

ويعتبر مهرجان المأكولات “نكهات من القصر” الذي يقام في الجناح الغربي لقصر الإمارات من الساعة الـ7 وحتى 11 مساء، أحد أبرز الفعاليات لعشاق الطعام والوجبات الاستثنائية، حيث يمكنهم خلال هذا الحدث الترفيهي، تجربة شتى انواع الطعام التي يتم اعدادها خلال الطهي الحي امام الزوار من قبل طهاة مطاعم قصر الامارات، وهي مطعم مزلاي الاماراتي وميزالونا الايطالي ومطعم الصياد للمأكولات البحرية ومطعم مشاوي القصر المطل على البحر ومطعم لافندوم المخصص للمأكولات العالمية ومطعم هاكاسان الصيني الفاخر وهافانا ولوكافيه .

تبدأ أسعار التذاكر من 150 درهم للشخص الواحد والتي تحتوي على 15 قسيمة شراء للأطعمة المقدمة خلال المهرجان بحيث تتيح تذوق كافة الاطباق والمأكولات خلال هذا الحدث الذي يسعى لإبراز نكهات متنوعة من قصر الامارات لضيوفه وزائريه الذين سيتمكنون من اكتشاف تقنيات جديدة في اعداد الطعام باقتناء أفضل المكونات واجودها على الاطلاق .