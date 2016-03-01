انطلاقة قوية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع بداية 2016

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن فنادق ومنتجعات إمارة رأس الخيمة شهدت زيادة بنسبة 23.7 بالمئة في الإشغال الفندقي خلال يناير/كانون الثاني من العام 2016، وأظهرت الأرقام الانطلاقة القوية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مستهل عام 2016 حيث أوضحت التقارير ارتفاع مؤشرات الأداء بصفة عامة.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة “لقد أصدرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تقريراً أوضحت فيه النمو الكبير في النسب التي تحققت خلال العام 2015، إضافةً إلى الزيادة المسجلة خلال يناير 2016 والتي تؤكد المكانة السياحية القوية لإمارة رأس الخيمة تحت القيادة الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، فنحن نتقدم بخطى ثابتة تجاه تحقيق رؤية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بجذب مليون زائر بحلول 2018. ولقد اختتمنا 2015 محققين نتائج مذهلة نفتخر بها”.

وأضاف “بالطبع سنستمر بالعمل الجاد للحفاظ على هذا النجاح وبناء المزيد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج أفضل”.

وسجلت الفنادق في إمارة رأس الخيمة ارتفاعاً بلغ 10.3 بالمئة فيما يتعلق بإيرادات الغرف الفندقية 62.2 بالمئة في معدلات الإشغال وهي زيادة تقدر بنسبة 23.7 بالمئة بالمقارنة مع مثيلتها في شهر يناير من العام 2015،

ومن الجدير ذكره أن أكبر الأسواق المصدرة للسياحة التي تمكنت رأس الخيمة من جذبها خلال شهر يناير من العام2016 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت ألمانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والهند، وفنلندا. حيث ازدادت السياحة الألمانية الوافدة إلى رأس الخيمة بنسبة 167 بالمئة مقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني من العام 2015، فيما سجلت السياحة الوافدة من روسيا إلى رأس الخيمة زيادة قدرت بنسبة 30 بالمئة ومن فنلندا بنسبة 153 بالمئة.

وقال هيثم مطر “هناك العديد من العوامل التي أسهمت في تحقيق هذ النمو منها التعاون مع قطاع الضيافة والفنادق، وكذلك العمل مع المؤسسات الحكومية لترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة لسياحة الأعمال والترفيه على الخارطة السياحية العالمية من خلال حملات التسويق والعلاقات العامة القوية والشراكات الإستراتيجية مع الجهات الرائدة في الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة والمحتملة. هذا بالإضافة إلى جهودنا المبذولة في قطاع الفعاليات والذي شهد بدوره نمواً كبيراً أيضاً. وكان من المؤشرات الإيجابية ارتفاع نسب الإشغال الفندقي للسائحين القادمين من روسيا والتي بلغت 33.96% مسجلةً إزدياداً في متوسط سعر الغرفة اليومي بلغ 56.72 بالمئة”.

وكأحد أسرع القطاعات السياحية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تدأب على تعزيز مكانة الإمارة وتطويرها لتكون منصة ووجهة سياحية جاذبة لعدد أكبر من الزائرين.